Valencia recibe al menos un ministro cada semana desde la dana

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se disculpó ayer ante los medios por el leve retraso. Venía de Polinyà de Xúquer y llegaba a Sedaví, uno de los 70 municipios afectados por la dana que confirmó que han presentado proyectos para acogerse a los fondos de 60 millones de euros de su Ministerio. El día anterior había estado en Xàtiva y en la apertura del congreso de la Asociación Española de Pediatría en Valencia. Su visita fue más tranquila que la de el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que salió el miércoles abucheado de Catarroja por vecinos que pedían «más ayudas» para la recuperar la normalidad tras la dana.

El mismo día, la ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo en Castellón visitando un complejo militar con 100 familiares de combatientes ucranianos y el lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudió también a la capital para Complejo Policial Zapadores de Valencia, a la par que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, clausuró la Reunión del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, donde puso en valor el satélite como «ayuda a anticiparnos y reaccionar ante los riesgos y las catástrofes naturales».

La visita de ministros y ministras del Gobierno ha sido una constante desde la aparición de Pedro Sánchez el pasado 22 de mayo para atender a las víctimas de la dana. A la semana siguiente, Morant escoltó a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que vino a presentar siete meses después de la riada el plan del Gobierno de obras hidráulicas en barrancos.

En total, desde la visita de Sánchez han desfilado seis ministros por la Comunitat, incluido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pero este es el único junto a Robles que no lo ha hecho por la dana.

El Gobierno ha querido cumplir con su máxima de que «la visita de ministros es un compromiso del Gobierno de España desde el 29 de octubre» y desde delegación del Gobierno insisten: «Casi todas las semanas tenemos visitas» y es cierto. Todas las semanas ha habido al menos un ministro en la provincia de Valencia, aunque hay truco. En muchas ocasiones es Morant que aumenta con su agenda oficial su presencia en la Comunitat en vista a hacer carrera a la Presidencia de la Generalitat.

Por contra, Sánchez no se ha dejado ver por la zona cero desde que salió escoltado de Paiporta.

Además, hay tres ministros que no han tocado la provincia de Valencia: José Manuel Albares (Exteriores), Elma Sáiz (Migraciones) y Pilar Alegría (Educación). A ellos se suma la exvicepresidenta Teresa Ribera, que cesó el 25 de noviembre sin haber visitado la dana, así como Bolaños y Pablo Bustinduy (Consumo), que sí han estado en Valencia pero no en actos dana. A la lista se suman dos que no han tocado la zona cero: María Jesús Montero, que fue a la misa funeral en diciembre, y Óscar López, que se reunió en privado con Bernabé ese mismo mes.