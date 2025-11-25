Un anciano de 88 años pierde el conocimiento conduciendo y muere tras colisionar su coche en el centro de Valencia

Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 81 ha resultado herida tras la colisión de un coche contra una pared en una calle del centro de Valencia, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La colisión, cuyo aviso ha sido recibido por el CICU a las 11 horas, se ha producido en la calle Palau y hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad SVB y un equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado a un hombre, de 88 años, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

También han asistido a una mujer, de 81 años, por contusiones y ha sido trasladada al Hospital General de Valencia en la ambulancia SVB.

El hombre de 88 años circulaba con su vehículo por la calle Venerables a las 11:00 horas. Ha perdido el control del coche y ha chocado contra la fachada de un edificio.

Fuentes municipales han informado que al parecer, el conductor perdió el conocimiento y ello provocó la pérdida de control del vehículo.

En el momento del suceso, no pasaban peatones y n el siniestro no hay más vehículos ni peatones afectados, según las fuentes que han añadido que en el coche se encontraba su mujer ,que no presentaba heridas graves.

La Policía Nacional se hace cargo de la investigación de la circunstancias del accidente.