El Puerto de Castellón tendrá acceso por tren con una estación intermodal en 2027

El puerto de Castellón prevé poner en marcha en 2027 nuevos accesos ferroviarios y una estación intermodal, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y ampliar la conectividad del puerto con la red transeuropea y con una inversión de 335 millones.

Los accesos ferroviarios, ejecutados por Adif con una inversión de 335 millones de euros, conectarán directamente el puerto con la red TEN-T y el Corredor Mediterráneo. La estación intermodal, en construcción y financiada por la Autoridad Portuaria de Castellón con unos 30 millones de euros, ocupará 300.000 m² y permitirá operar contenedores, mercancía general y graneles sólidos.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha declarado que “estas infraestructuras suponen un salto histórico: el puerto será un antes y un después con la conexión ferroviaria. Seremos más competitivos, más conectados y mucho más sostenibles”.

Asimismo, se prevé la reordenación de las terminales de la dársena norte, que sumarán 1,4 kilómetros de muelles polivalentes para gestionar distintos tipos de mercancías. Ibáñez ha añadido que “esta reordenación aporta flexibilidad inmediata al puerto y lo prepara para responder a los nuevos tráficos que atraerán los accesos ferroviarios y la estación intermodal”.

Por otra parte, portuarios y terminalistas han alcanzado un acuerdo para ajustar costes operativos y mejorar la productividad. Según Ibáñez, “este acuerdo abre una nueva etapa para el puerto: un marco moderno, equilibrado y competitivo que permitirá captar tráficos que antes no llegaban a Castellón”.

Estas iniciativas forman parte del plan del puerto de Castellón para reforzar su posición en el arco mediterráneo y ampliar su hinterland, con los principales proyectos previstos para completarse en 2027.