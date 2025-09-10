La Guardia Civil detiene a un coche que iba a 181 kilómetros por hora en una carretera a 80 en Turís

La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba con un turismo, un Volvo V-50, a 181 kilómetros por hora por la carretera CV-415, a la altura del municipio de Turís (Valencia), una vía con una limitación de velocidad de 80 km/h y transitada habitualmente por ciclistas.

Los hechos se produjeron el pasado lunes, 8 de septiembre, y el coche fue detectado por un radar del Destacamento de Tráfico Valencia A, informa este miércoles la Guardia Civil.

Los agentes procedieron a la parada e identificación del conductor, de 46 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal prevé penas que pueden conllevar penas de prisión de hasta seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena (Valencia).

Resumen mes de agosto

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana puso el pasado mes de agosto a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, a un total de 266 conductores.

De ellos, 101 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 45 son por la pérdida total de puntos, 10 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 44 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 151 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 7 por conducción temeraria, 3 por exceso de velocidad, 3 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 51 conductores por carecer de permiso o licencia, 83 por conducir bajo los efectos del alcohol, uno por exceso de velocidad, 2 por conducir con drogas en el organismo, uno por abandono del lugar del accidente y 2 por conducción temeraria