Lío con la vuelta al cole tras la dana en Alfafar: el Ayuntamiento recomienda volver el lunes 15 pero Conselleria exije que sea este jueves 11

El Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) ha considerado "prudente" recomendar que el inicio de las clases del CEIP Orba en las dependencias habilitadas por Conselleria de Educación tras la dana se posponga al lunes 15 de septiembre, si bien la Conselleria ha afirmado que el centro abrirá este jueves.

Está previsto que el curso escolar 2025/2026 comience este jueves en los cuatro centros de Algemesí, Alfafar y Massanassa -tres de los municipios más afectados por la dana- que no pudieron hacerlo el lunes junto al resto de centros de la Comunitat Valenciana.

"Por apenas dos días lectivos, no merece la pena asumir riesgos innecesarios cuando existe ya una alternativa viable y segura puesta en marcha por el propio Ayuntamiento en el complejo municipal SUMA, que garantiza la atención y seguridad de los menores durante este breve y transitorio periodo", ha señalado el Ayuntamiento de Alfafar en un comunicado.

El Consistorio justifica su postura tras estudiar la situación actual, escuchar las exigencias de la comunidad educativa y las peticiones directas de madres, padres y responsables de centros, y señala que esta posición no responde a cuestiones legales, en las que no tiene competencia directa, sino "al sentido común y a la responsabilidad compartida con las familias y el personal educativo".

El objetivo del Ayuntamiento de Alfafar es que el lunes 15 de septiembre los estudiantes puedan acceder a sus clases "con la mayor seguridad y normalidad posible, aun sabiendo que pueden existir complicaciones", que confían en que "sean menores y puntuales".

Tras este comunicado, la Conselleria de Educación le ha recordado al Ayuntamiento de Alfafar que "no tiene potestad" para modificar el calendario escolar sin una resolución de la dirección general de Centros Docentes, que el pasado 5 de septiembre resolvió posponer al 11 de curso el inicio de curso para el CEIP Orba.

Ese aplazamiento, de dos días sobre el calendario inicial del curso escolar (en Alfafar las clases comenzaban el 9 de septiembre porque el 8 era festivo) se autorizó "debido al retraso de suministro de algunos materiales y ajustes pendientes para poder iniciar la actividad" y la fecha "se acordó con la comunidad educativa", expone Educación.

La Conselleria asegura que técnicos de la dirección general de Infraestructuras han visitado varias veces esta semana las instalaciones para comprobar las condiciones adecuadas de seguridad, y este miércoles la empresa encargada de instalar los módulos prefabricados le ha trasladado un certificado de seguridad que garantiza que la actividad lectiva "pueda comenzar con normalidad".

Así pues, la Conselleria de Educación informa que el centro abrirá este jueves sus puertas en horario lectivo para acoger al alumnado.