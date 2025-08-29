“Le pillaron la matrícula”: detenido un suizo en Alicante por robar placas de coche para su colección personal

La Guardia Civil ha logrado desentrañar una serie de robos que venían inquietando a vecinos y turistas en la provincia de Alicante. En pleno mes de julio, Calp se convirtió en el epicentro de una historia tan insólita como perturbadora: un ciudadano suizo de 56 años fue detenido por sustraer matrículas de vehículos en distintos municipios de la Marina Alta.

La operación, bautizada como “Matrics”, se activó tras una denuncia ciudadana que alertó a los agentes sobre un individuo manipulando las placas de un coche estacionado. El sospechoso fue sorprendido in fraganti, lo que permitió iniciar una investigación que reveló un patrón claro: los robos no eran aislados, sino parte de una estrategia meticulosa que afectó a decenas de vehículos entre el 30 de junio y el 8 de julio.

Los agentes descubrieron que el suizo se desplazaba en bicicleta, con una mochila cargada de herramientas especializadas para desmontar matrículas de forma rápida y silenciosa. El perfil de los vehículos robados, muchos con matrículas extranjeras, especialmente de Suiza, Bélgica y Lituania, añadió complejidad al caso.

Una colección sorprendente

El registro de su vivienda en Moraira dejó a los investigadores boquiabiertos: decenas de matrículas colgadas en la fachada del chalet, como si se tratara de una exposición personal. Aunque no se ha determinado un propósito criminal más allá del hurto, el comportamiento del detenido ha generado inquietud entre los vecinos.

El hombre ha sido imputado por 26 delitos de hurto y un robo con violencia, tras forcejear con uno de los propietarios que lo sorprendió en plena acción. El Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia, le concedió la libertad con medidas cautelares, mientras continúa la investigación.