Problemas de sueño, falta de concentración y bajada de rendimiento escolar, las secuelas de la dana en la infancia

Los niños y niñas que residen en los municipios afectados por la dana manifiestan, un año después de la tragedia, problemas de sueño, falta de concentración y bajada de rendimiento escolar.

Así se desprende del informe "Impacte de la DANA d'octubre de 2024 en la infància i adolescència dels municipis de l'Horta Sud: vies per a una reconstrucció des d'un enfocament de drets", promovido por Save de Children y elaborado por la Universitat de Valencia con la participación de la Mancomunitat de l'Horta Sud, que ha sido presentado este martes.

Hogares no seguros

El equipo técnico realizó una encuesta a través de los 20 ayuntamientos, grupos de trabajo, entrevistas y otras acciones y ha esbozado algunas de las conclusiones en materia de las familias, la educación y la salud.

El diagnóstico refleja que el 70% de las familias considera que su hogar ya no es seguro después de la catástrofe y un 25% sigue necesitando apoyo institucional y social para salir adelante.

Asimismo, un 71% de los niños y niñas han tenido afección en el rendimiento escolar tras la dana por las dificultades para estudiar, la falta de espacios seguros que utilizaban privados y públicos (entre ellos las propias escuelas) o en las propias relaciones con sus amigos y amigas.

Un 50 % del alumnado, añade el estudio, necesita actualmente apoyo psicosocial, que también requiere un 38% del profesorado.

Sobre la salud, el estudio revela problemas para conciliar el sueño de la infancia y la adolescencia, "en una edad en la que es necesario el descanso para su desarrollo", un asunto "al que hay que dar una respuesta urgente". También se detectan problemas de concentración en la escuela y aumento de irritabilidad. Se ha hecho hincapié en la importancia de recuperar la actividad deportiva, que va más allá de lo físico sino que tiene un imprescindible componente relacional.

Finalmente, el equipo ha propuesto un decálogo como hoja de ruta para una reconstrucción más justa, que incluye propuestas como formar a la infancia y adolescencia para actuar de manera segura ante situaciones de emergencia, reconstruir priorizando los entornos de la infancia comenzando por las escuelas, cuidar la salud mental con equipos especializados, recuperar el juego para sanar y crecer o activar espacios de participación infantil.

En el acto han intervenido el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, el director territorial de Save the Children, Rodrigo Hernández, y la profesora que ha coordinado el trabajo, María Jesús Perales, así como por el equipo integrado por Piedad Sahuquillo Mateo, Margarita Bakieva Karimova y Joan María Senent Sánchez, por parte de la UV, y por Lian Martínez, de la ONG, informa la Mancomunidad.

"La institución ha promovido numerosas alianzas para analizar las consecuencias de la dana de la mano de la ciencia y los sectores profesionales, pero existía una especial preocupación en el impacto a la infancia y la adolescencia", ha señalado Cabanes.

Por su parte, el director territorial de Save the Children, Rodrigo Hernández, ha advertido: "el problema no se acabó cuando el barro se sacó de las calles sino que la afección psicológica continuará y también la económica en las familias".

Este estudio científico, ha añadido, pretende ofrecer "una visión clara de lo que ha pasado que nos permita incidir con acciones en el futuro".

La profesora María Jesús Perales ha indicado que el estudio parte de tres niveles de afección en los 20 municipios de l'Horta Sud (extrema, media y baja) y ha tenido en cuenta la perspectiva de género en todo su desarrollo.