Vox asegura que el PP no ha hecho ningún movimiento para sustituir a Mazón: "que se aclaren ellos primero"

Ni siquiera se ha dado el pistoletazo de salida. La carrera por sustituir a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat está parada, al menos, es lo que reconoce en público el síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos. "No ha cambiado nada, no hay negociación, no hay candidatos y no hay propuestas" para su sucesión.

Llanos no ha explicado quiénes serán "los negociadores" de Vox con el PP sobre el relevo de Mazón, dado que "todavía no hay negociación", y ha opinado que "el mejor candidato que aceptara los postulados de Vox sería un candidato de Vox" y "lo mejor" para los valencianos sería, "ahora y siempre", un Gobierno estable que defienda las ideas de su formación política.

Curiosamente, el síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y uno de los "presidenciables" no ha acudido este martes a la Junta de Síndics. Lo cierto es que no es la primera vez que delega en la síndica adjunta, Laura Chuliá, pero sí ha llamado la atención que en un día en que todas las miradas están puestas en él haya optado por atender otra de sus múltiples obligaciones públicas, es secretario general del PPCV y alcalde de Finestrat.

Llanos ha asegurado que, más allá de la llamada telefónica que Mazón hizo este lunes a Santiago Abascal antes de la comparecencia en la que anunció su dimisión y apeló a la mayoría de Les Corts para elegir nuevo presidente, "conversaciones oficiales no ha habido más", aunque PP y Vox se ven "todos los días en esta casa" y él no hablará de "conversaciones personales".

En PP y Vox guardan silencio absoluto sobre esta cuestión. Ni desvelan quién es el equipo negociador ni hablan candidatos.

Chuliá ha asegurado que habrá un candidato, "en tiempo y forma" y Llanos ni siquiera descartó que su partido pudiera volver a entrar en el Consell, si es que se llega a ese punto en la negociación.

(Seguirá ampliación)