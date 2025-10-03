Yolanda Díaz anuncia en Valencia un nuevo plan de empleo para que los ayuntamientos puedan contratar perfiles técnicos para la reconstrucción

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado esta mañana en Valencia el nuevo Plan Dana Ocupació con un presupuesto de 80 millones de euros con las que el Ejecutivo pretende fomentar la contratación para la reconstrucción.

Este es un segundo plan que se suma al inicial aprobado en diciembre del año pasado del que según ha afirmado Díaz ya se han ejecutado 35,5 millones de los 50 millones destinados a los ayuntamientos para poder contratar hasta a 8.000 personas desempleadas.

En este segundo plan sí se incluyen las ayudas a perfiles "técnicos más cualificados" como lo son ingenieros, consultores y arquitectos, una de las reclamaciones que vienen haciendo desde hace tiempo los alcaldes y alcaldesas que han esgrimido no tener los medios para poder ejecutar los fondos.

Este ha sido el principal caballo de Troya de algunos ayuntamientos, que se quejan de que llevan meses con el dinero en sus cuentas pero sin poder ejecutarlo ante la lentitud para aprobar las memorias presentadas y la dificultad de hacer todas con sus medios propios.

Hasta ahora, el Gobierno solo ofrecía la empresa pública Tragsa para ejecutar las obras, pero no abría la posibilidad de utilizar los 1.531 millones de euros destinados a los ayuntamientos a contratar más personal cualificado que agilizase las obras. Ahora sí será posible con esta partida adicional.

Asimismo, se abre también las ayudas más allá de consistorios a entidades sin ánimo de lucro y oenegés, de las que Díaz ha dicho que están haciendo "un trabajo mayúsculo por la reconstrucción".

Seguirá ampliación.