“Los primeros respiradores producidos por SEAT ya están en los hospitales”

No son médicos, enfermeras ni se encargan de la limpieza, pero como todos estos profesionales, Lluís Rovira e Ignasi Plaza llevan días sin dormir, trabajando en el Hospital Clínic y el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) para testar su último invento: el respirador OxyGEN.

Los cofundadores de Protofy.XYZ han explicado esta mañana en una entrevista en la televisión pública catalana que el sábado por la noche salieron de SEAT los primeros respiradores de emergencia hacia Madrid, Can Ruti y el Hospital de Bellvitge, donde médicos y enfermeras se han familiarizado ya con este nuevo dispositivo y están listos para utilizarlo en caso de emergencia. Rovira y Plaza explican que su respirador no es un ventilador convencional. Se trata de un aparato más sencillo que consigue dar aire en un volumen concreto y unas curvas concretas. Está pensado para utilizarse como último recurso, en caso de que un centro necesite liberar respiradores para nuevos ingresos graves. El OxyGEN está indicado para pacientes ingresados en la UCI que estén completamente sedados y estables. “Un buen momento par utilizarlo sería para aquel paciente que está estabilizado y sedado, y necesita soporte ventilador mientras su sistema inmune acaba de deshacerse del virus, por ejemplo, antes de extubarlo. De esta manera, podemos liberar respiradores convencionales en las unidades de cuidados intensivos para pacientes graves que acaban de ingresar”, concretan Rovira y Plaza.

Estos jóvenes emprendedores empezaron a trabajar con Can Rut y el Hospital Clínic pero pronto se aliaron Seat y otras empresas de la administración.

La idea inicial era dar respuesta a la escasez de material con producción “made in Spain”. La responsable del área de Salud y Seguridad de Seat, Patricia Such, cuenta que los últimos días han sido una carrera contrarreloj. El jueves se reanudó la actividad en las fábricas de Martorell y la Zona Franca, donde han trabajado unas 150 personas, sobre todo, ingenieros, pero también personal de logística, de producción y del área legal para obtener cuanto antes la homologación para el dispositivo. Después de probar prototipos en Can Ruti y el Hospital Clínic, una vez recibida la documentación pendiente por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el sábado salieron las primeras partidas hacia hospitales de Madrid y Barcelona. En Bellvitge, que da soporte al Hospital de Igualada, tienen 10 dispositivos listos.

Aunque es mucho más sencillo que un respirador covencional, el ventilador de Seat está integrado por 80 componente electrónicos y mecánicos y pasa un control de calidad con esterilización de luz ultravioleta. Para hacerse una idea, cuenta con un motor adaptado de un limpiaparabrisas.

Such explica que, según la demanda, la idea es fabricar 300 respiradores al día. Se hace de manera solidaria y los pedidos se distribuyen a través del Ministerio de Sanidad.

Sus creadores cuentan que el hardware es libre. “Está colgado en Internet desde el primer día y pueden cogerlo y reproducirlo desde cualquier punto del mundo”, dicen”. “También hay tutoriales disponibles”, comentan.

Such añade que SEAT ofrece atención telefónica 24 horas, siete días a la semana para ayudar a los centros sanitarios a resolver dudas.