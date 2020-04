Fernando Simón, sobre su enfermedad: “Tenía sueño constantemente”

La cara más visible de la crisis del coronavirus, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha reincorporado hoy a las ruedas de prensa diarias del Gobierno tras permanecer en casa desde el pasado 30 de marzo, cuando dio positivo en Covid-19.

Tras explicar la tendencia en los datos y la famosa curva para vencer a la enfermedad que ya se ha cobrado la vida de más de 18.000 personas en España, Simón fue preguntado sobre cómo había pasado él estos días con el virus, el tratamiento recibido y consejos para quienes ahora están contagiados. “No son cosas que haga habitualmente”, explicó el director, pero quiso aprovechar para agradecer “todas las muestras de cariño recibidas de muchísima gente que ni siquiera conozco”.

Simón explicó que su enfermedad, “afortunadamente en mi caso” ha sido bastante leve. “Tuve un poco de fiebre en los primeros días y he tenido una tos persistente pero que en mi caso, por las características de mi vos y mi garganta siempre tengo un poco de tos crónica, por lo tanto tampoco me ha molestado tener un poco más”. “El rasgo mas característico de mi proceso de enfermedad es que tenía sueño constantemente pero después de dos meses y medio que llevaba sin apenas dormir quizás no sean específicos de coronavirus”.

Simón reconoció que él no puede dar “muchos consejos” porque “hay una variedad de casos clínicos muy importante y no podemos equiparar unos a otros”.

El director aprovechó para dar su apoyo a sus “colegas” sanitarios por el trabajo que están haciendo y por “tratar de encontrar el mejor tratamiento y el mejor cuidado específico para cada paciente”. Y para quienes están enfermos, quiso transmitir que “aunque es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, de hecho tenemos una tasa de letalidad muy importante pero también pensar que muchos otros se cura”.