El homenaje de Ferrer Dalmau a los héroes del confinamiento: “No caben todos, pero simboliza también a los que no están”

El homenaje de Augusto @DalmauFerrer, en primicia absoluta. Acaba de acabarlo hace sólo cinco minutos (ha tardado quince en hacerlo) y me lo manda para ustedes. "Diles que no me caben todos los héroes en el boceto, pero que también simboliza a los que no están". pic.twitter.com/vCsTBBu4nM