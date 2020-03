culturaencasa: De las amantes sorprendentes de Chavela a la locura manifiesta de Aritz Moreno

Documental

“Chavela”

Aunque Chavela Vargas no era mexicana (sino costarricense), su alma siempre perteneció al sustrato de este legendario país. Icono musical, símbolo de la lucha LGTB latina, mujer de tardío reconocimiento, doliente perpetua de los castigos del corazón, vecina predilecta de la soledad. Esa muchacha que se levantaba ansiosa en mitad de la noche para comprobar desde su balcón dónde estaban dando serenatas tuvo una vida intensa marcada por la pasión -cuando cantaba en el Hotel Mirador de Acapulco los diplomáticos que acudían allí no se fiaban de su presencia por miedo a perder a sus mujeres debido a las dotes infalibles de seducción que Chavela no dudaba en desplegar. Dotes a las que Ava Gardner o Frida Kahlo ni quisieron ni pudieron resistirse-, el alcohol y la pena. Almodóvar la apadrinó cuando vino a España y consiguió que su popularidad se extendiera como la espuma y que el llanto de su voz se metiera en las entrañas de todo aquel que la escuchaba por primera vez. Poco a poco iría sustituyendo de manera progresiva el tequila de sus vasos por el agua redentora del grifo y se encerraría más en largas conversaciones consigo misma. Ella y solo ella había sido al fin y al cabo, su mejor compañera de vida. Obligatorio este bello documental dirigido por Catherine Gund y Daresha Kyi. No es recomendable dejar pasar la oportunidad de verlo.

Disponible en: https://www.rtve.es/alacarta/videos/documaster/documaster-chavela/5136305/

Libro

“Germinal”

Tal vez “Germinal” sea uno de los mayores manifiestos literarios naturalistas sobre el sufrimiento humano que se han escrito nunca. O al menos una de las lecturas que más ha golpeado a quien esto escribe. Su argumentario no pierde actualidad: la perpetua lucha de la clase obrera, la miseria frente a la abundacia, la dignidad, el perdón, la explotación y la salvación del deseo. Una obra universal, atemporal, épica. En épocas de Napoleón III la inquietud empuja a un joven minero socialista llamado Etienne Laurent a ponerse a la cabeza de una huelga. Mientras la desesperación y el hambre se abren paso en el seno de las casas, la violencia de la civilización industrial reprime a sus compañeros y socava su espíritu de lucha. Todo empieza y todo acaba en el centro de las cosas, en ese ejército silencioso que constituye el pueblo que «germina lentamente en los surcos, creciendo para las cosechas del siglo futuro, y cuya germinación pronto hará estallar la misma tierra».

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-germinal/9788446044598/5944655

Disco

“Melancolía”

En línea con el manto autoral de artistas latinoamericanas que cantan a la pena pero también a los pequeños deleites del regocijo romántico, Silvana Estrada se convierte en el complemento musical perfecto para el documental de Chavela, recomendado apenas una líneas más arriba. Curiosa paradoja resulta el hecho de que la hayan comparado en ciertas ocasiones con ella. O incluso con Maria Dolores Pradera. Estrada completa esa circunferencia musical tan placentera integrada por cantantes como la chilena Mon Laferte, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade o Carla Morrison, que han conseguido conquistar el corazón de Latinoamerica con sus letras y composiciones cocinadas con tiento, con sabor a clásico y a lágrima, pero también a lluvia y a hierba. Poemas, novelas y multitud de referencias jazzísticas inundan este delicado trabajo llamado «Melancolía». Procuren mantener el calor cuando esto acabe, guardar como diría Silvana «esa luz de mañana».

Disponible en: https://open.spotify.com/album/1ebHnnX7boUGSAD0YSAJyX?si=SBYDrrWXQIuWvNsR6ZGRoQ

Película

“Ventajas de viajar en tren”

Si en ocasiones tendemos a pensar que todo lo que está sucediendo parece –de tan surrealista, desolador, apocalíptico y novelesco– una película de ciencia ficción, les recomiendo que rescaten esta cinta, para consolarse pensando que podríamos estar peor. Es decir, como los personajes de «Ventajas de viajar en tren». La ópera primera del cineasta Aritz Moreno nominada a cuatro premios Goya en la última edición, causó sensación tras su estreno y de una manera completamente justificada. Una editora llamada Helga Pato es interpelada por un hombre que se presenta ante ella en el asiento de un tren como Ángel Sanagustín. Este improvisado conversador, interpretado por un impecable Ernesto Alterio, trabaja investigando trastornos de personalidad a través de los escritos de los pacientes y comienza a relatarle a Helga la historia de uno de los peores con los que ha tenido que lidiar hasta el momento, Martín Urales de Úbeda (Luis Tosar), que resulta ser un enfermo paranoico extremadamente peligroso con una querencia obsesiva por la basura. A partir de aquí, el caos. La conspiración, el humor y el drama van sucediéndose a través de un puñado de historias deslavazadas, brillantes, locas y necesariamente incómodas que obligan al espectador de manera tramposa al cuestionamiento permanente de los propios límites.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/ventajas-de-viajar-en-tren

Museo online

Galería Nacional de Arte

La admiración arrebatada que profesaba Degas por el trazo preciso del dibujo de Ingres se nota en su pintura. Al contrario de lo que pueda reposar en el subconsciente colectivo, este pintor impresionista no solo pintaba bailarinas. También estaba interesado por los elementos que componían la realidad de su entorno urbano. Por eso es frecuente la presencia de teatros, hipódromos con carreras de caballos, pequeños cafetines y óperas en sus lienzos. Concretamente en estos últimos lugares se centra la exposición “Degas en la Ópera” que la National Gallery de Washington le dedica al pintor y que estará disponible hasta el cinco de julio. Como consecuencia del confinamiento, este espacio museístico también se suma a la batería de pinacotecas que abren sus puertas de manera gratuita y ofrece la oportunidad de descubrir creaciones como esta.

Disponible en: www.nga.gov