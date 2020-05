culturaencasa: del thriller de la Superbowl a la china en el zapato nazi

Serie documental: «La mente de un asesino: Aaron Hernández», de Geno McDermott

Cuando en la Superbowl no es oro todo lo que reluce

Aparentemente, pisar el césped en una Superbowl es llegar lo más lejos posible dentro del deporte, particularmente es así en el fútbol americano. Es el evento deportivo más visto de cada año y salir en cualquiera de sus momentos es un éxito personal, ya sea como periodista, cantante, anunciante, espontáneo y, por supuesto, jugador profesional. Y hasta ahí llegó Aaron Hernández, un prometedor ala cerrada («tight end») de los New England Patriots (el Real Madrid de aquello). Parecía que lo tenía todo. Después de dos primeros cursos bastante decentes su equipo decidió hacerle un contrato por 5 años a razón de 40 millones de dólares (8 por temporada). Más facilidades para un chico al que se le auguraba un buen futuro. Pero los planes de Hernández eran otros, y estaban muy alejados de la Liga Nacional de Fútbol (NFL). Toda su vida cambia cuando el 26 de junio de 2013 varios agentes de North Attleborough (Massachusetts) entran en su casa para arrestarle (antes ya había protagonizado una huida similar a la de O. J. Simpson con su camioneta). ¿Los cargos? Tener relación con la muerte a tiros del jugador semiprofesional Odin Lloyd, quien, a su vez, era el novio de la hermana de la prometida de Hernández. Ahí comienza una trama que firmaría la mejor serie policial del momento y que Geno McDermott se ha atrevido a contar en tres capítulos que van destapando muchas más cosas. Netflix

Libro: «Campo cerrado», de Max Aub La guerra de Aub Son pocas las antologías de la Guerra Civil que puedan hacer sombra a este texto de Max Aub. El autor trasladó toda su experiencia guerracivilista a un corpus narrativo que escribió entre 1943 y 1968. Seis novelas («Campo cerrado», «Campo de sangre», «Campo abierto», «Campo del moro», «Campo francés» y «Campo de los almendros») que recogen la atmósfera del momento. Un conjunto que sobrepasa la crónica histórica y pasa a convertirse en un documento sobre la condición humana. A destacar el esfuerzo de síntesis de José Ramón Fernández para subir a las tablas (dirigida por Ernesto Caballero en 2016) su versión teatral de esta obra. Capitán Swing, 302 páginas, 19 euros

Museo online: El Prado (Madrid)

Atentos a las «stories» de Velázquez y Goya

Viviendo en la capital, la pregunta no es si has estado en el Museo del Prado o no, sino cuántas veces lo has visitado en el último año. Por eso, nunca es mal momento para acercarse hasta sus salas, aunque sea de forma telemática. La última iniciativa de la pinacoteca ha sido entregarse a las redes sociales, a Instagram concretamente. El museo propone a través de sus «stories» (esas fotos que duran 24 horas) un paseo diferente entre sus cuadros. La propuesta de ayer: averiguar por qué Ícaro (en la imagen) se está cayendo. instagram.com/museoprado

Disco: «Detroit, de Miss Cafeína Móntate el festival en casa Ya sabemos que este verano va a estar difícil acercarse a uno de esos festivales en los que no hay nada más que tú y la música. Fines de semana en los que lo que ocurra fuera del recinto es inexistente. Uno de los himnos de esas citas es el «Mira cómo vuelo» de Miss Cafeína (del álbum «Detroit»). Un petardazo que con sus primeros acordes zanja cualquier conversación, hace volar vasos y minis y perder los papeles junto a los otros miles. Ya que no nos dejarán escucharlo por ahí, pongámoslo a todo volumen en casa. Spotify

Película: «El héroe de Berlín» / Stephen Hopkins

Una china en el zapato de Hitler

Este 2020 debería haber sido año olímpico, pero parece que los acontecimientos lo han llevado por derroteros bastante más chungos. Con eso asumido, no queda otra que quitarse el mono deportivo repasando algunos de los hitos que ha dejado esta competición: por ejemplo, la historia del ya mítico atleta Jesse Owens en aquel Berlín del año 36 en el que dejó contrariada a la parroquia nazi. Antena 3 (hoy, 22:10)