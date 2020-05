culturaencasa: De los desiertos personales de Wim Wenders al abismo de la memoria de Elvira Lindo

Película

“París, Texas”

Cuando en 1984 Wim Wenders rueda este majestuoso canto a los recuerdos, el manejo de la fotografía de un tipo como Robby Müller ya había alcanzado el paradigma de icono audiovisual dentro del cine independiente. Y para no desinflar la fama adquirida en “París, Texas” hace un alarde de lo más virtuoso en cuanto a selección de planos y ubicación estratégica de la cámara se refiere. Si algo permanece intacto en la memoria de quienes han visto esta película son, desde luego, los extensos e inabarcables parajes desérticos del estado de Texas. Esa luz minimalista con la que se dibuja la soledad de su protagonista. Un hombre que no recuerda quién es, ni lo que ha hecho, ni siquiera lo que ha sentido a lo largo de su vida cuando aparece en mitad del desierto con la mirada extraviada y el corazón aquejado de olvido. Su progresivo y poético regreso a la memoria gracias a la ayuda de su hermano propiciará el dibujo enigmático de las piezas clave de su anterior vida y contribuirá a la reconciliación insuficiente con su pasado. El cineasta alemán obtuvo tres premios en el Festival de Cannes por la creación de una trama resplandeciente que a pesar de estar trufada de melancolía, egoísmo, soledad y búsqueda perpetua, consigue trasladar esa humanidad que acompaña a la supervivencia. Porque si algo comparten los personajes que en ella figuran es esa extraña capacidad de aferrarse con fuerza a la vida. Ese ansia por seguir respirando belleza en mitad de los recuerdos.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/paris-texas

Disco

“Impronta”

No hay festival indie que no haya enloquecido cuando Lori Meyers ha comenzado a afinar los primeros acordes del tema “Emborracharme”: “...Y vestiré como tú digas, iré más decente. Para poder ir a esos sitios deprimentes. Haré de escoba. Y de felpudo. Haré de sirviente. Y triturar mi corazón con ingredientes”, entona la banda de Granada que lleva veinte años demostrando fidelidad a un género musical con tendencia a pervertirse. Este disco es la manera más amable de acercarse a la luz del verano y por qué no, de regresar a los orígenes del grupo.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/7cQBUtJwVAKluOLttrga9m?si=vSNEwVNCQ-GK_bSUX_mJVA

Libro

“A corazón abierto”

El padre de Elvira Lindo busca, ante todo, compañía. Y lo hace especialmente “por el alivio inmediato que siente al tener a alguien con quien charlar y contentar su espíritu expansivo, se enreda con cualquiera”. En la descripción cuidadosa, cálida y detallada de la figura paterna con la que la escritora da comienzo a su nuevo libro, se encuentra el origen una historia familiar ensordecedoramente bella. Una historia de amor, la de sus padres, que dibuja con un acertado uso de la memoria, los recuerdos de una época y un contexto social que terminó condicionando las distintas formas de quererse y de mirarse.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-a-corazon-abierto/9788432236365/11240315

Exposición online

“La Casa On”

La Casa Encendida siempre se ha caracterizado por ser un espacio integrador de todas las disciplinas artísticas. Atento a las tendencias y a las demandas de la sociedad ha girado su mirada hacia aquellas manifestaciones culturales que merecían la pena ser contempladas y ahora cambia de gafas pero no de ojos. Lo hace a través de “La Casa On”. Su directora Lucía Casani asegura ha justificado así la creación de esta nueva plataforma digital: "La crisis actual ha hecho absolutamente evidentes patrones, comportamientos, problemas y planteamientos sociales y culturales que en realidad ya estaban ahí. Aunque somos un lugar en constante transformación, desde La Casa Encendida esperábamos el ‘momento adecuado’ para abordar algunos cambios. Si algo está claro es que el momento es este”. Echen un vistazo a esta parcela digital para seguir comprendiendo el mundo.

Disponible en: https://www.lacasaencendida.es/la-casa-on

Documental

“El buen anfitrión”

“Cuando Bigas me dijo que íbamos a escribir el guión de un niño que se estaba enamorado de una teta me quedé boquiabierta. Pero en el fondo sabía cómo era él, y terminó pareciéndome una idea magnífica”, comenta la guionista Cuca Canals. Así era Bigas Luna. Un director capaz de dotar al sexo de una connotación profundamente artística y poética. En este interesante documental se revela la esencia de todas las caras del cineasta. Con la mirada inicial de una joven espectadora que asiste a un ciclo de películas de Bigas Luna, se van perfilando las diferentes etapas del director a través de sus pensamientos y obras y también de las reflexiones de actores como Aitana Sánchez Gijón o Jordi Mollá que compartieron proyectos con él. Aquí no solo se muestra al Bigas director. También a ese ser humano disfrutón, curioso y creativo que había detrás de la máscara del profesional.

Disponible en: https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-bigas-luna-buen-anfitrion-avance/2875700/