Huesca corona a Tomás Rufo y distingue lo mejor de la Feria de la Albahaca 2025

La Feria de la Albahaca de Huesca 2025 ya tiene nombres propios. El ciclo taurino, celebrado en honor a San Lorenzo, ha coronado a Tomás Rufo como gran protagonista, tras una tarde memorable el miércoles 13 de agosto, en la que el toledano dejó una huella imborrable frente a los toros de la ganadería de El Pilar.

El jurado le ha distinguido con el trofeo de "Triunfador de la Feria", un galardón que subraya el excelente momento artístico y la firme proyección del espada de Pepino. Su actuación, plena de temple, mando y entrega, consolidó a Rufo como la figura indiscutible del ciclo oscense.

Entre los premios más destacados, sobresale el reconocimiento a Emilio de Justo, quien se llevó el galardón a la "Mejor faena" gracias a su inspiración y entrega frente al quinto toro de la ganadería de El Torero, lidiado el martes 12 de agosto. Un trasteo de categoría que dejó al público rendido.

El título de "Mejor toro" recayó en "Renacuajo", marcado con el número 44 y perteneciente a la ganadería de El Pilar. Este ejemplar, lidiado en sexto lugar por Tomás Rufo en la tarde del miércoles, fue un dechado de bravura y transmisión, lo que elevó aún más el nivel artístico de la faena del toledano. La divisa salmantina, además, se llevó también el reconocimiento a la "Mejor corrida" del ciclo.

Los galardones a las cuadrillas también tuvieron su protagonismo. Thomas Ubeda, de la cuadrilla de Clemente, fue distinguido como "Mejor peón de brega" tras su actuación con el tercer toro de Román Sorando el lunes 11 de agosto. En el apartado de la suerte de varas, el premio a "Mejor picador" fue para José Antonio Barroso, de la cuadrilla de Tomás Rufo, gracias a su eficaz y poderoso puyazo al sexto toro de El Pilar.

En el tercio de banderillas, el reconocimiento a "Mejor par" fue para Sergio Blasco, también de la cuadrilla de Rufo, por su espectacular tercer par colocado al mismo sexto toro de El Pilar. Finalmente, el trofeo a la "Mejor estocada" correspondió a Clemente, quien culminó con una gran ejecución su faena al segundo de su lote, sexto de la tarde, de la ganadería de Sorando.

La Feria de la Albahaca 2025 ha confirmado, una vez más, el prestigio de Huesca en el calendario taurino. Con Tomás Rufo como figura estelar, Emilio de Justo reivindicando su magisterio y toros de gran calidad como "Renacuajo", el ciclo ha dejado un balance de categoría que eleva la importancia de esta cita veraniega en Aragón.