El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial de Sanidad que flexibiliza las restricciones fijadas tras la declaración del estado de alarma. Esta es la Fase 1 del plan para la transición a la “nueva normalidad”. Algunas de las directrices fijadas por el Gobierno son muy claras, mientras otras dejan cierto espacio a la ambigüedad, como es el caso de los rodajes, donde se permitirá a los actores y actrices trabajar sin separación ni medidas de protección “atendiendo a cada caso particular”.

Rodajes: equipos de protección salvo excepciones

La entrada en la fase I de la desescalada permite la vuelta de los rodajes audiovisuales “siempre que se cumplan las medidas higiénico y sanitarias”, aunque la orden del Ministerio de Sanidad para el regreso de la actividad no es del todo clara para el supuesto que no se pueda mantener la distancia ni llevar medidas de protección. Los equipos de trabajo deberán reducirse al número imprescindible. Una vez en el rodaje, se mantendrá la distancia interpersonal y se dotará a los trabajadores de los equipos de protección. Ahora bien, cuando la naturaleza de la actividad no permita respetar la distancia interpersonal, Sanidad admite la cercanía siempre se haga uso de los equipos de protección (máscaras y guantes, por ejemplo). En caso de que los implicados no puedan llevar estos equipos ni mantener la distancia (por ejemplo, en el rodaje de una secuencia) como es el caso de los actores y actrices, “se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias”. El Ministerio no aclara qué es eso exactamente.

En las actividades de maquillaje y peluquería, unas de las más delicadas, se deberá utilizar los equipos de protección y mantener la distancia de dos metros entre los artistas. Asimismo, se deberá proceder a la desinfección de los materiales después de cada uso. También se deberá aplicar medidas para que las prendas sean higienizadas antes que sean facilitadas a otras personas.

También deberán instalarse en los rodajes elementos de señalización, y carteles informativos con medidas de higiene. La empresa productora “deberá poner a disposición de los integrantes de la producción los elementos de prevención adecuados para el correcto desarrollo de su trabajo” y, cuando ello sea posible, se señalará con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, la distancia de seguridad interpersonal mínima.

Bibliotecas: Prohibido utilizar los ordenadores públicos

El capítulo VIII aborda cómo será la reapertura al público de las bibliotecas a las que se podrá acceder pero “sin realizar actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario" y sin poder acceder a los ordenadores de la sala destinados al uso público. En la Biblioteca Nacional de España y en las bibliotecas especializadas o con fondos antiguos, únicos, especiales o excluidos de préstamo domiciliario por cualquier motivo “se podrá permitir la consulta de publicaciones excluidas de préstamo domiciliario con reducción de aforo y sólo en los casos en que se considere necesario”. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca y una vez que hayan sido consultadas se depositarán en un lugar apartado y separadas entre sí durante al menos catorce días. En cuanto a las medidas de higiene se desinfectará todo el local y se limpiará a fondo diariamente, se prevé la instalación de geles hidroalcohólicos “en las zonas de acceso y contacto con el público”, así como la instalación de mamparas y diferentes distintivos (balizas, acordonar zonas...) siempre que sea necesario.

Museos: Un tercio del aforo y sin folletos ni audioguías

El capítulo IX aborda cómo será la reapertura en los museos. Tanto los de titularidad pública como privada verán reducido su aforo a un tercio para la visita tanto de las colecciones del centro como de las exposiciones temporales. “Entre otras medidas, se podrá establecer la alteración de recorridos, la ordenación de entradas y salidas, o la exclusión de salas que no permitan mantener la distancia mínima de seguridad” y las visitas de tipo cultural quedan descartadas temporalmente. ¿Cómo se visitará de ahora en adelante un centro de arte? Será necesario guardar en la entrada de acceso una distancia de dos metros (“a estos efectos, se deberán colocar en el suelo vinilos u otros elementos similares para marcar dicha distancia en zonas de acceso y espera”), se accederá de manera individual o por unidad familiar al museo; los folletos y las audioguías quedan descartados y se sustituirán por apps con posibilidad de ser descargadas desde el teléfono móvil y se optará por la venta on line de las entradas.

En cuanto a las medidas higiénicas, además de la limpieza y desinfección periódica de los museos se colocarán “en las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, tales como taquillas o mostradores de información” dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, para su uso por los visitantes. También se instalarán mamparas de protección en puntos tales como taquillas o mostradores de información que impliquen un contacto directo entre trabajadores y público visitante y deberá informarse al público a través de la página web del centro y de sus redes sociales de las medidas de sanidad e higiene de obligado cumplimiento durante el acceso al centro4. Se llevará a cabo una limpieza y desinfección periódica del museo, a cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el artículo. Con respecto a la limpieza de las superficies “según revistan o no valor histórico o artístico” se adecuará siempre el producto desinfectante al bien cultural sobre el que se vayan a aplicar. Y a la hora de proceder a la limpieza se incluirán también las superficies exteriores de vitrinas que hayan podido ser tocadas por el visitante.

Teatros y conciertos: un tercio del aforo, y todos sentados.

Como ya había anunciado el Gobierno, los locales donde se desarrollen actos y eventos culturales pueden reabrir siempre que no superen un tercio del aforo autorizado. Además, si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más de treinta personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de doscientas personas. Se evitará, en lo posible, el paso de personas entre filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad y se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en el acceso a la sala. La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. Tampoco se entregará libreto, ni programa, ni otra documentación en papel. La salida del público al término del espectáculo debe realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. No se prestarán servicios como tiendas, cafetería o guardarropa en esta primera fase. Los establecimientos deberán desinfectarse una vez al día y facilitar geles hidroalcohólicos. En el caso de realizar varias funciones, se desinfectará antes de cada una de ellas.

En el caso de los artistas, cuando haya varios simultáneamente en el escenario, la dirección procurará que se mantenga la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del espectáculo.En las actuaciones en que no sea posible, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a “medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias”.