El Liceo ofrecerá un concierto para plantas y orquesta

No es broma, no. En estos tiempos de nueva normalidad, los patios de butacas también van a ver entrar y acomodarse en sus butacas a nuevos públicos. ¿Quién dijo que las plantas eran sensibles a los estímulos musicales, que les gusta que las hablan y que crecen de mejor manera cuando escuchan música? Debe ser por eso que el artista Eugenio Ampudia se ha volcado en este proyecto que tiene al reino animal como protagonista, además de el cuarteto de cuerda UceLi Quartet, formacián que interpretará «Crisantemi» de Puccini para un entregado y callado público del que, por desgracia, podrá recibir su complicidad, pero no sus aplausos. El proyecto lleva por nombre “Concert pel biocé” y se podrá seguir vía streaming en directo en la web del Liceo el día 22 ( www.liceubarcelona.cat/es/concierto_bioceno).

La idea, según anuncia el teatro en un comunicado, es aprovechar el final del estado de alarma para proponer una mirada diferente de cara al regreso a la actividad, «una mirada que nos acerque a algo tan esencial como nuestra relación con la naturaleza». Se trata, añade, de una acción de alta carga simbólica que reivindica el valor del arte, la música y la naturaleza como carta de presentación para retornar a la actividad.

Finalizado el concierto, las plantas, con un certificado del artista, serán dadas, a modo de reconocimiento, a 2.292 personas que han estado en el frente sanitario, la primera línea, la más dura en una batalla inédita para nuestras generaciones.

El concierto nace de la iniciativa del Liceo y el artista junto con la Galería Max Estrella y el comisariado de Blanca De La Torre.