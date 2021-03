Mick Fleetwood revela que no recuerda dos años de su vida por la cocaína

Mick Fleetwood habla sobre las consecuencias de su grave adicción a la cocaína que adquirió durante los setenta. Según sus palabras, “mucho después” de la grabación de “Rumours”, de 1977, el batería de la icínica banda pasó dos años sin trabajar de los que apenas tiene recuerdos debido al uso constante de la droga. En declaraciones a la revista “Classic Rock”, Fleetwood explicó que “estábamos muy bien servidos con la pólvora que te ponía en marcha. Pero el cuento de hadas de esos tiempos está gastado y se parece cada vez más a una historia de guerra”, decía el músico.

Fleetwood no evita su responsabilidad en aquello: “No estoy minimizando el hecho de que por supuesto estábamos participando en ese estilo de vida. Pero no éramos un grupo de personas arrastrándose por la alfombra y lanzando espumarajos, sino que estábamos trabajando, ¿sabes? Y así, con ese ritmo de trabajo y de consumo estuvimos mucho, mucho tiempo. Stevie Nicks ya lo ha reconocido, así que no voy a divulgar nada que ella no haya dicho ya”, añadió el músico, que se consideraba así mismo como “un animal de fiesta” y a Stevie como “una digna segunda posición”.

Recordando aquellos tiempos, Fleetwood señala que “perdimos el control después de ‘‘Rumors’’. Recuerdo que no trabajé durante dos años. Ni siquiera puedo recordar lo que hice“. Nicks ha reconocido haber gastado “millones” en cocaína y ha relatado que la banda solía darse atracones de esta sustancia antes de salir al escenario. “Sí, (consumir drogas) fue muy divertido entre 1975 y 1990, hasta que no lo fue”, recordaba Nicks. “Ojalá hubiera sabido que en realidad tenía la energía para hacer todo este set totalmente sobrio y emocionarme. Por un lado, eso me hace sentir muy bien y, por el otro, me entristece haber tomado mi primera línea de coca “, lamentaba la cantante sobre aquel período.