Descubrimiento en el Prado: una escultura tenía 500 años menos de lo que se creía

En 1971, el Patronato Nacional de Museos adquiría “Virgen orante entronizada”, una escultura de alabastro, de 54 centímetros de alto por 33 de ancho, que fue catalogada de pertenecer al siglo XV. La obra la vendó el anticuario Ángel Lucas Villar al Patronato por 300.000 pesetas, lo que equivale a 1.803,4 euros. Si bien la obra perteneció en sus primeros años al Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado la adquirió el 28 de marzo de 1974. Pero el espacio madrileño no la compró, sino que la recibió por parte del Patronato Ahora, 50 años después de que se etiquetara su existencia, la Pinacoteca ha descubierto que la obra es, en realidad, del siglo XX.

Se ha comprobado tras realizarse un “exhaustivo estudio técnico”. La escultura, antes de ser expuesta en la exhibición “Pintado sobre piedra”, se sometió a trabajos de limpieza y restauración, en 2017. Durante este trabajo, los restauradores vieron que algo no encajaban. Ante esto, se sometió la obra a un estudio más amplio. Ahora, los expertos del taller de Restauración han detectado, tras una “simple” inspección visual, una falta de calidad en la ejecución de la obra. “Desde el punto de vista de la policromía, de la calidad del material escogido y de la manera en que estaba labrado”, explican, les lleva a afirmar que la obra estaba erróneamente catalogada en el siglo XVI.

La escultura "Virgen orante entronizada", asignada al Museo del Prado (Madrid) y que estaba datada en el siglo XV, es en realidad una obra del siglo XX

“También se reconocía en aquel momento la calidad mediocre del alabastro en que estaba esculpida, sin duda alguna de origen español”, detalla el Prado en su página web oficial. Ante esto, los expertos decidieron tomar análisis de micromuestras de la policromía, y los resultados fueron sorprendentes: confirmaron “las sospechas de su falta de autenticidad”. Con esto, concluyen que se trata de una obra realizada en el siglo XX.

El resultado de esta investigación se iba a hacer público el próximo 24 y 25 de junio de 2021, en el Congreso Internacional especializado en la materia, “Alabaster as Material for Medieval and Renaissance Sculpture”, convocado por el Museo del Louvre. No obstante, la pandemia ha obligado a aplazar el evento a 2022, por lo que el Prado ha decidido avanzar los principales resultados del estudio.