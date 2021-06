“Xtremo”: fuego, venganza y acción

No es fácil determinar qué quemaba más, si el sol despejado en plena tarde en Madrid, los toneles con llamas de decoración o la inminente presentación de “Xtremo”, la nueva película con la que Netflix pretende hacer arder al mundo del “streaming”. El miércoles tuvo lugar en el Autocine Madrid RACE un encuentro entre Prensa, actores, y director de la película, así como varios personajes invitados -entre ellos, Mario Casas, Lola Índigo, Angy Fernández y Begoña Vargas-, en el que la principal advertencia es la que el director de la cinta, Daniel Benmayor, resumió con las siguientes palabras: el filme “va a destacar por el simple hecho de que nunca se ha hecho películas de este tipo aquí”. Y se refiere al género de acción “de cabo a rabo, no películas con secuencias de acción, sino que ‘Xtremo’ es una historia de venganza familiar y tiene acción de principio a fin, nunca se había estilado eso en este país”.

“Xtremo”, por tanto, aterriza hoy a la plataforma de la icónica “N” roja con Teo García, Óscar Casas, Andrea Duro, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta y Alberto Jo Lee entre el reparto principal. Y, si hablamos de acción pura y dura, debemos por tanto hablar del primero. Teo García, experto en artes marciales, llevaba con este proyecto en mente nada menos que 14 años. “Él, como especialista de artes marciales, siempre ha querido hacer una película de este tipo, pero siempre ha tenido una negativa, un ‘no’ del sistema”, explica Benmayor. Y se pregunta: “Al igual que se creó un sello de terror ‘made in Spain’, ¿por qué no un sello de acción ‘made in Spain’?”.

“Estuve muchísimos años intentándolo”, recuerda Teo García, “hasta que Netflix apostó por el proyecto y, al final, lo hicimos realidad”. Por tanto, se trata de un sueño recién cumplido que ha resultado tras, asegura García, “mucho entrenamiento y mucha preparación. Las escenas de acción han sido sudras y sacrificadas, pero han obtenido beneficio. Es una película muy entretenida, comercial, con mucha acción y adrenalina, donde pasan cosas constantemente y que le puede interesar a toda clase de público”.

Con esto, el miércoles, después de escuchar las experiencias de actores y director, y tras un poco de música, fuego, peleas y emoción digna de un evento “postpandemia” -es el primero de este calibre que Netflix celebra tras la situación de estos últimos meses-, cada uno en su coche, comenzó el preestreno de “Xtremo”. La cinta arranca cuando dos hermanos, Máximo (García) y Lucero (Jaenada), deciden empezar una nueva vida lejos del trabajo de sicario que desempeñan. No obstante, Lucero traiciona a su familia matando a su padre y al hijo de Máximo, dejando a este casi muerto y a la tercera hermana, María (Duro), con un dolor e ira imborrables.

Dos años después, cuando Máximo ya está totalmente recuperado, junto con su hermana está preparados para vengarse de Lucero. Pero ciertas circunstancias hacen que el plan no salga como esperaban. Conocen a Leo (Casas), “un chavalín buscavidas, un poco problemático, que se intenta buscar la vida para ayudar a su familia de una forma un poco fea”, explica el actor, “y le pasa algo horrible”. Los hombres de Lucero -Peris-Mencheta y Jo Lee- matan sin piedad a la familia del chico y, sin nada que perder Max y María, que toman a Leo como su protegido, deciden enfrentarse uno a uno... hasta llegar a la venganza final: Lucero.

Director, productores y reparto principal de "Xtremo", el miércoles durante la presentación de la película

Si bien Jaenada vuelve a presentarse impecable en su papel como ha hecho en otros de sus trabajos -”Cantinflas”, “Camarón”, “Hernán”-, “es increíble ver a Teo en acción”, asegura Óscar Casas, “es asombroso, la gente va a flipar viendo la película, porque es un tío que da gusto, no puedes parar de mirarle, se nota que es él todo el rato”. Por su parte, Andrea Duro avanza que su personaje, María, también “es una tía muy guerrera”. “Cuando vi el resultado de la película fue sorprendente, porque mi cabeza no llegaba a imaginarse la envergadura del proyecto”, explica, y añade que su preparación también ha sido física: “Ha requerido entrenamiento para aguantar algunas experiencias”.

Por tanto, hoy aterriza en Netflix una película que promete cautivar al público con una mezcla de sorpresas: la primera película íntegramente de acción de España, la colaboración de los grandes ganadores de uno y tres Goya, respectivamente, Luis Zahera y Juan Diego, así como una música que no le será indiferente al espectador, esta vez de la mano del ganador de dos Goya y un Emmy, Lucas Vidal (”Élite”, “Palmeras en la nieve”, “Mientras duermes”).