Los Festivales de música clásica de este verano (I)

Tras muchas dudas, aún persistentes, y expectativas, van abriendo sus puertas en toda Europa los festivales de música clásica veraniegos. Granada, uno de los de mayor antigüedad, lo hizo el pasado fin de semana. Si en 2020 se lanzó a la piscina siendo el primero en no cancelar, esta vez abre con la duda de si la incidencia por cien mil habitantes podrá afectarle reduciendo un aforo ya prácticamente vendido. Conmemora sus setenta años de vida, nada menos que con más de cien espectáculos a lo largo de más de treinta días. «El sueño de una noche de verano» servirá para trasladarnos al 1952 de sus inicios. Mucho hay en el programa, con las residencias de Georg Crumb, Klaus Mäkelä y Javier Perianes. Entre las agrupaciones orquestales, la Philharmonia de Londres, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de París, Concerto 1700, Schola Antiqua, Forma Antiqva, la Academia Barroca, etc., y, entre los solistas, Zacharias, Volodos, Schiff, Leonskaja, Eduardo Fernández, Pablo Sáinz-Villegas, Florian Boesch, Christian Gerhaher, Matthias Goerne, el Cuarteto Quiroga, Al Ayre Español, el Jerusalen String Quartet, el Trío Arbós... Y, cómo no, un buen apartado de flamenco.

Este mismo fin de semana también empezó el Festival de Verona. Fue con una «Aida» en concierto dirigida por Riccardo Muti celebrando los 150 años desde su estreno en el Canal de Suez. El aforo se reducirá a 6.000 espectadores y, dada la falta de tiempo para construir los habituales mastodónticos decorados, se apoyará en las nuevas tecnologías a base de proyecciones en tres dimensiones. En los repartos una amplia presencia de españoles: Plácido Domingo, Celso Albelo, Jorge de León, Saioa Hernádez o Ruth Iniesta. Junto a ellos, Netrebko, Kurzak, Eyvazov, Alagna y, cómo no, el omnipresente Jonas Kaufmann. Los títulos, además de «Aida», «Cavalleria», «Pagliacci», «Nabucco», «Traviata» y «Turandot».

El próximo viernes será Múnich quien abra sus puertas, tras meses con «streaming» de archivo y algunos espectáculos nuevos a puerta cerrada. Trae como plato fuerte el debut en el papel de «Tristán» de Kaufmann junto a su habitual compañera Harteros, el ex titular del teatro y ahora de la Filarmónica berlinesa Petrenko en el foso y Warlikowski en la regia. Entre otros títulos «El holandés», el «Anillo» , «Tannhäuser», «Idomeneo», «Turandot», «Traviata», «Rapto», «Freischütz», «Bodas de Fígaro», «Rusalka», «Otello», «Salomé», «Macbeth»... ¡Y para qué hablar de los artistas! Estarán Mehta, Gergiev, Florian Vogt, Gerhaher, Davidsen, Schrott, Tezier, Sartori, Polenzani, Rchavelishvili, Stoyanova, etc. Sin duda, de nuevo, el más atractivo de los festivales europeos.

Canarias ha cambiado y adelantado o retrasado, según se mire, su festival, para iniciarlo el día 27 y cerrarlo el 1 de agosto. Karel Mark Chichon estrenará una obra de Díaz-Jerez con la Filarmónica de Canarias, mientras que René Jacobs y la Orquesta Barroca de Friburgo ofrecerán un «Cosi fan tutte». Gustavo Dudamel es una de las grandes atracciones y, junto a él otros directores como Fabio Luisi, Ivan Fischer, Pedro Halffter o Víctor Pablo, y nombres como Sokolov, Hanson, Perianes, Fabiola Herrera... Más adelante tendremos, entre otros, Peralada, la Quincena, Santander, Villabertán, Aix-on-Provence, Salzburgo, Bayreuth y Pésaro. Les iremos informando.