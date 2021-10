Ruby Rose confiesa por qué abandonó “Batwoman”; “No volvería ni aunque me apuntaran con un arma”

Pantallas

La actriz australiana Ruby Rose, conocida por sus trabajos en “Orange is the new black” y, más recientemente, por protagonizar la serie “Batwoman”, ha decidido sincerarse. En una época donde protegerse a sí mismo ante cualquier problemática se vuelve indispensable, Rose ha aclarado el por qué de su abrupta salida como protagonista de las tres temporadas de la superheroína: durante el rodaje vivió situaciones de abuso y maltrato, que hicieron imposible que continuara interpretando el papel. “A mis queridos fans, dejen de preguntarme si volveré a esa serie horrible. No volvería por ninguna cantidad de dinero ni aunque me apuntaran con un arma en la cabeza”, explicó la actriz a través de una serie de publicaciones compartidas en su perfil de Instagram el pasado miércoles.

Si la ficción se estrenó en 2019, fue hace un año y medio cuando Rose abandonó el proyecto, sin especificar las razones o motivos que le llevaron a tal decisión. Simplemente se limitó a decir que no llegó a esa postura “a la ligera” y que tenía el “máximo respeto” por el equipo involucrado en el rodaje. No obstante, ahora la actriz ha afirmado que está dispuesta a contar “toda la historia de lo que realmente sucedió en ese rodaje” y comenzó a enumerar un cúmulo de experiencias traumáticas que supuestamente vivieron tanto ella como otros miembros del equipo.

Por su parte, el estudio Warner Bros TV ha negado todas las afirmaciones de Rose, a quien según su versión despidieron porque recibieron “muchas quejas” sobre su actitud. En una de sus acusaciones Rose aseguró que Peter Roth, quien entonces ejercía como director del estudio, la obligó a regresar al rodaje 10 días después de sufrir una lesión en el cuello por la que tuvo que ser operada de urgencia. Según la actriz, el director dijo que si no regresaba al rodaje “despediría a todo el equipo y decepcionaría a todo el mundo” y además recriminó que su lesión “había hecho perder millones de dólares al estudio”. Según Rose, el ejecutivo también contrató a un detective privado porque no se creía el diagnóstico de la actriz.

Ruby Rose

Pero la protagonista no fue la única persona herida durante el rodaje de “Batwoman”, pues un miembro del equipo sufrió quemaduras de tercer grado y una asistente de producción quedó tetrapléjica. ”Un miembro del equipo tuvo quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo y nadie nos dio asistencia psicológica después de ver cómo su piel se caía de su cara. (...) Y luego nos dijeron que teníamos que rodar una escena de sexo sin un minuto para procesarlo”, recordó. La actriz indicó además que fue la única que envió flores y postales a ese compañero mientras se recuperaba.

Asimismo, Rose denunció que una mujer que trabajaba como asistente de producción quedó tetrapléjica y el estudio trató de echarle la culpa porque estaba utilizando el teléfono en el momento del accidente. ”Es una asistenta, trabajan con sus teléfonos”, imploró. Según su versión de los hechos, la compañía no ofreció ninguna indemnización porque antes tenía que “investigar el caso” y la mujer tuvo que pedir ayuda en una plataforma de internet.

Rose culpó directamente a los productores de la serie, Caroline Dries, Greg Berlanti y Sarah Schechter, por no hacer nada para evitar los accidentes y primar la velocidad del rodaje sobre la seguridad de sus empleados, que siguieron trabajando durante la pandemia del coronavirus. ”Dije que todo el mundo estaba distraído, revisando las últimas noticias del coronavirus y sentí que algo malo pasaría”, afirmó.