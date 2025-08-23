Acceso

Springsteen publica un tema inédito de las sesiones de grabación de "Born to Run"

El tema "Lonely Night in the Park" estuvo a punto de ser incluido en uno de los álbumes más emblemáticos del cantante, lanzado hace 50 años

GRAF2234. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/06/2025.- Fotografía del 21 de junio de 2025 del músico estadounidense Bruce Springsteen en San Sebastián (España). Springsteen lanza una colección de siete 'discos perdidos', unos trabajos inéditos con un total de 83 temas que ayudaron a 'The boss' a mantener la "cordura" durante unas tres décadas y que van del 'country' a la música de inspiración mexicana. EFE/ Javier Etxezarreta
Bruce Springsteen en conciertoJavier EtxezarretaAgencia EFE
  • Sofía Campos
    Sofía Campos
Creada:
Última actualización:

Bruce Springsteen publicó este viernes el tema inédito "Lonely Night in the Park", sacado de las sesiones de grabación de "Born To Run", uno de sus álbumes más emblemáticos, lanzado hace 50 años, informó la discográfica Sony. Grabado durante las sesiones de "Born to Run" en Record Plant, el tema estuvo a punto de ser incluido en el que era el tercer álbum de estudio de Springsteen, pero al final no formó parte de las ocho canciones elegidas.

Aprovechando que el 25 de agosto se cumplieron 50 años del lanzamiento del disco, "Lonely Night in the Park" llega hoy con una calidad de estudio nunca antes escuchada, según Sony. El lanzamiento va acompañado de la publicación de una selección de imágenes, no compartidas hasta ahora, de la sesión fotográfica realizada por Eric Meola para la icónica portada de "Born to Run".

Un disco que vio la luz el 25 de agosto de 1975 y que cambió la vida de Springsteen y los suyos, según comentó el cantante en la edición especial por su 30 aniversario, que se lanzó en 2005. En la introducción de aquella edición, el "boss" recordaba que las palabras "born to run" (nacer para correr) le vinieron a la cabeza una noche cuando estaba tumbado en su cama con la guitarra, trabajando en algunas ideas.

Con esas tres palabras comenzó a componer una canción que se convirtió en un clásico del rock y lo hizo con esa guitarra, que es la que aparece en la portada del disco. El inédito "Lonely Night in the Park" tiene el mismo espíritu de los temas incluidos en el álbum, entre los que están "Thuder Road", "Jungleland" o el "Born to Run" que le da titulo.

