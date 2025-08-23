Sección patrocinada por
Cine
Una carta con cientos de firmas pide al Festival de Venecia condenar "el genocidio" en Gaza
Representantes del cine italiano han respaldado una carta abierta para que ofrezca espacios para condenar el "genocidio" palestino
Cientos de representantes del cine italiano, entre directores, actrices y otros profesionales, han respaldado este viernes una carta abierta dirigida al Festival de Venecia para que condene el "genocidio" palestino y ofrezca espacios para ello. "La carga es demasiado pesada para seguir viviendo como antes. Desde hace casi dos años, nos llegan imágenes inequívocas desde la Franja de Gaza y Cisjordania. Asistimos, incrédulos e impotentes al horror de un genocidio cometido en directo por el Estado de Israel en Palestina", denuncian en una carta publicada en internet.
Por eso, los firmantes piden a la Bienal de Venecia, organizadora del festival que se abrirá la próxima semana, "que tome una posición clara" sobre la guerra en Gaza y ofrezca "espacios" para denunciarla. "En Venecia, todos los focos estarán puestos sobre el mundo del cine; tenemos todos el deber de dar a conocer las historias y las voces de quienes están siendo masacrados también con la cómplice indiferencia occidental", sostienen.
El documento está firmado por cientos de profesionales del cine italiano, como la directora Alice Rohrwacher y su hermana, la actriz Alba Rohrwacher, el actor Toni Servillo, el director Marco Bellocchio, el cineasta estadounidense Abel Ferrara, que vive en Roma desde hace años, o los hermanos Damiano y Fabio D'Innocenzo.
El Festival de Venecia abrirá el miércoles de la próxima semana su 82ª edición con la presencia, a lo largo de sus once días, de numerosas estrellas italianas e internacionales. Este año veintiuna películas competirán en su Selección Oficial por el León de Oro, su máximo galardón.
Una de ellas llevará a la competición la situación palestina: "The voice of Hind Rajab", de la directora tunecina Kaouther ben Hania y que, ambientada en enero de 2024, narra el intento de unos voluntarios de la Media Luna Roja por salvar a una niña encerrada en un coche en Gaza.
✕
Accede a tu cuenta para comentar