Muere el escritor Noah Gordon

El escritor Noah Gordon, conocido por la novela “El médico”, falleció hoy, según anunció su familia desde su página web oficial. “Con gran tristeza la familia Noah Gordon anuncia que Noah falleció el 22 de noviembre de 2021 en la privacidad de su hogar”, explica la familia quien recuerda que el escritor recientemente cumplió 95 años. “Deja un vacío tremendo y su memoria será una bendición para su amada familia que lo apreciaba. La vida y el trabajo de Noah han tocado las vidas de millones de lectores en todo el mundo. Su trabajo sigue vive”, recordaron los familiares del autor.

Nacido en Estados Unidos, en 1926, consiguió el éxito internacional gracias a la novela “El Médico”, con la empezó la saga protagonizada por la familia Cole, y a la que le siguieron títulos como “Chamán” y “La doctora Cole”.

Gordon decía que “me gusta pensar que maduré como narrador de cuentos con mi cuarto libro, “El médico”. Hubo mala suerte en su publicación americana; mi editor se fue en el peor momento posible para convertirse en jefe de redacción de otra editorial. Siempre he escuchado que es terrible que un autor se vea “huérfano” de esta manera, pero nunca que lo había creído, pensando en un buen libro encontraría su propio camino. “El médico” vendió 10,000 copias de tapa dura en Estados Unidos, un lanzamiento desastroso para una novela comercial. Y me rompió el corazón”. Publicado en 1986, “El médico” es la primera entrega de la llamara Trilogía de Cole en la que se siguen los pasos de Robert Jeremy Cole desde su niñez en el siglo XI en Inglaterra, a través de Europa hasta una escuela de Medicina árabe en Ispahan, Persia, donde estudia con el médico inmortal Avicena. Recientemente se había producido un musical sobre “El médico”, que cuenta con la dirección artística de Ignasi Vidal. Es un musical creado por Iván Macías y Félix Amador. La novela también conoció una adaptación para la gran pantalla, protagonizada por Tom Payne, Stellan Skarsgard, Olivier Martínez, Emma Rigby y Ben Kingsley, y que logró cinco millones de espectadores en todo el mundo.

Gordon reconocía que el éxito le había llegado en los últimos años de carrera. Por eso decía que “tengo la fortuna de haber encontrado mi mayor aceptación como escritor al final de mi vida, cuando puedo apreciarlo plenamente. He sido singularmente bendecido con mi familia y amigos. Mi deseo juvenil era una vida de Periodismo y escritura de libros, y eso es exactamente lo que ha sido”.

Su producción literaria ha sido premiado en países europeos, como Alemania, Italia y España, además del reconocimiento en Estados Unidos. El escritor vivía con su esposa Lorraine en Brookline, condado de Norfolk, Massachusetts.