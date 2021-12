Alerta Spoiler: todos los nuevos caminos y teorías que abre “Spider-Man: No Way Home”

Antes de su estreno en cines, este pasado jueves, se podía prever que “Spider-Man: No Way Home” sería uno de los taquillazos del año. Lo que no entraba, al menos públicamente, en las estimaciones más positivas de Sony y Marvel Studios, es que la película se convirtiera, por ejemplo, en la más vista en su estreno en la historia de la taquilla española. Alrededor de 330.000 espectadores vieron la tercera entrega de Tom Holland como el trepamuros más famoso del cine y los cómics y, por supuesto, todavía queda un grueso de población que hará lo propio a lo largo del fin de semana. A la espera de los datos oficiales, que romperán casi seguro cualquier registro el lunes por la mañana, es buen momento para repasar qué desvela “Spider-Man: No Way Home” y cómo se encaja en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El multiverso es real

Esa era la frase promocional del filme y, con la aparición de Willem Dafoe y Alfred Molina retomando sus papeles de anteriores entregas en los tráilers, parece que todo tenía sentido. Para cuando Tobey Maguire y Andrew Garfield reaparecen como Spider-Man, entre gritos de júbilo de la sala, la afirmación se vuelve épica en pantalla. Según explica Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) a Peter Parker en la película, el hechizo defectuoso de “Spider-Man: No Way Home” hace que las infinitas personas que conocen su identidad secreta estén intentando entrar en nuestra realidad. Tal y como ocurre en el filme, y al hacer que todo el multiverso olvide su existencia, la grieta se cierra, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias. ¿Por qué estaba Venom (Tom Hardy) en nuestro universo si no sabe o, al menos, no tenemos constancia de que conociera en su universo a Peter Parker? ¿Cómo es posible que el simbionte resista al hechizo y se quede en la realidad del UCM?

Muchas de estas preguntas, probablemente, recibirán una respuesta parcial en la cada vez más próxima “Morbius”, protagonizada por Jared Leto, y en la que se ha confirmado la presencia de Michael Keaton retomando el papel de El Buitre. ¿Transcurre “Morbius” en la misma realidad que el Venom de Tom Hardy o en la del Spider-Man de Tom Holland y los Vengadores? La película, también de Sony Pictures, tiene previsto su estreno en nuestro país el próximo 28 de enero.

La conexión neoyorquina

Tal y como saben todos los espectadores de “Spider-Man: No Way Home”, en ella hace acto de presencia cierto abogado invidente, de gafas rojas, cuya mera presencia ya nos advierte de planes mayores. Matt Murdock, el mismísimo Daredevil, hace su debut en el UCM canónico con el rostro del actor que mejor le ha sentado: Charlie Cox. Con tan solo una escena, aunque importante, la presencia del letrado más intrépido de Marvel es un caramelo multi-plataforma: en el capítulo de la misma semana del estreno de “Hawkeye”, y tras varios meses de especulaciones, se confirmó la aparición de Kingpin, interpretado por el gran Vincent D’Onofrio. A falta de un capítulo para el final de “Hawkeye”, a emitirse en España el miércoles 22 de diciembre, parece que la conexión neoyorquina entre los universos de “Spider-Man” y “Daredevil” está más que confirmada.

A ello, y al carisma de Kate Bishop en “Hawkeye”, hay que sumar la aparición de Florence Pugh retomando su papel de Yelena de “Black Widow” y uno de los proyectos con más secretismo de cuantos quedan en el horizonte próximo del UCM: “Ms. Marvel”. En el Disney Media Day de hace unas semanas, se fijó su estreno para 2022 y, a pesar de que su protagonista, Kamala Khan (Iman Vellani) se puede ver claramente en el tráiler de “Dr. Strange 2”, poco más se sabe de manera oficial. La nueva película de Benedict Cumberbatch en el UCM tiene previsto su estreno el 6 de mayo de 2022, fecha para la que ya deberíamos haber visto “Ms. Marvel” y “She Hulk”.