Bert and Bertie, directoras de “Hawkeye”: “Hailee Steinfeld es la Kate Bishop perfecta”

Aunque cada vez sea más habitual, tal y como mandan los tiempos y el sentido común, es raro que los grandes estudios como Disney confíen en mujeres jóvenes para poner en sus manos los proyectos más ambiciosos. Ese es el caso, quizá de estudio, de Bert y Bertie, la dupla de directoras detrás de la acción frenética de “Hawkeye”, la serie de Marvel que llegará la próxima semana a su fin en Disney+. En ella, y con Nueva York en plenas Navidades como contexto, nos encontramos de nuevo con Ojo de Halcón (Jeremy Renner), quien por azares del destino volverá a encontrarse con su pasado como Ronin. A dejarlo atrás por completo, no sin acción y comedia a partes iguales, le ayudará la joven Kate Bishop (Hailee Steinfeld) primero como fan, luego como aprendiz y, para cuando lleguemos al cuarto episodio, casi como una igual.

Sobre la serie con el Vengador con déficit de carisma, la reinvención de Steinfeld como mujer de acción (la primera vez que el mundo la conoció fue en “Valor de Ley”, por la que consiguió ser nominada al Oscar) y sobre los desafíos autorales a la hora de embarcarse en una aventura del imperio más grande del entretenimiento mundial, LA RAZÓN habló por videoconferencia con las directoras. Bert y Bertie, que se guardaron hasta el cuarto capítulo la aparición de Florence Pugh retomando su papel de “Black Widow” y que no descartan en absoluto más revelaciones en el capítulo final (Daredevil y Kingpin, calentad que vais a salir), recibieron el encargo de Kevin Feige tras firmar la excepcional “Troop Zero” y también por su trabajo en “The Great”, cuya comedia también respira los poros de “Hawkeye”.

Hailee Steinfeld como Kate Bishop en "Hawkeye". ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. FOTO: La Razón (Custom Credit) Photo courtesy of Marvel Studios

-¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de rodar “Hawkeye”?

- Bert: Más que como un desafío, lo recibimos como una celebración y una oportunidad. Conocemos a este personaje desde hace más de diez años, pero siempre desde una perspectiva secundaria, silenciosa casi. Me gustaba eso sí, cómo se le había tratado desde un punto de vista emocional, sobre todo desde “Endgame”. Teníamos ante nosotras la oportunidad perfecta para contar quién es Ojo de Halcón y qué significa en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ha sido un viaje maravilloso.

- Bertie: Yo creo que sí había un desafío, y era movernos con soltura entre la acción a lo grande de los episodios, la emoción que pueden llegar a transmitir ambos protagonistas y la comedia, que es parte importante de lo que queríamos contar. Encontrar nuestro discurso y nuestra propia narrativa no fue fácil, pero creo que hemos conseguido darle una entidad propia a la serie.

- ¿Cómo se mantienen unas directoras fieles a sí mismas cuando tienen que insertar su historia dentro de un universo con unas pautas tan marcadas, como ocurre con las series y películas de Disney y Marvel?

- Bertie: Es una gran pregunta, porque es un equilibrio difícil, complicado. La clave para nosotras siempre fue y será Kate Bishop y lo que significa su personaje. Cuando nos enteramos de que tendríamos la oportunidad de presentarla y de contar su historia, de inmediato vimos que ese personaje iba a ser nuestra experiencia. En muchos sentidos, ella es nosotras, nuestra extensión en la narración de la serie. Es la historia de una mujer joven, valiente y un poco “rarita” que sigue siendo idealista, sigue teniendo héroes y creyendo que son necesarios. La de “Hawkeye” es la historia de una mujer llegando a ser consciente de su propio poder, de que ella puede ser la heroína que inspire a otros.

-Ya que hablamos de Kate Bishop, tenemos que hablar de Hailee Steinfeld, que le da vida en “Hawkeye”. Todas las críticas positivas sobre la serie destacan su rendimiento, su carisma. ¿Cómo fue el rodaje?

- Bert: En el rodaje fue maravillosa, un encanto de profesional. No solo es una gran actriz, si no que también es una gran especialista, dispuesta a hacer la gran mayoría de sus escenas de acción. Creo que solo pudimos detenerla un par de veces, por ejemplo en la caída del edificio en el episodio cuatro, y aun así ella quería rodarlo todo. Es increíble lo atlética que es para ser alguien que, realmente, empezó en esto por su vertiente dramática. Es una actriz muy determinada y sabe exactamente lo que quiere, desde la humildad. Es la Kate Bishop perfecta.

- Bertie: Hailee (Steinfeld) es un amor. Además de todo lo que ha comentado Bert, es que también es muy graciosa, muy carismática, y entendió perfectamente el tono de comedia que queríamos crear. Y no es fácil, eh. Si uno lee el guion, se juega todo el rato con la idea de que Kate Bishop es molesta para Clint Burton (Ojo de Halcón) pero no lo suficientemente molesta como para que él no la tenga en consideración y la reconozca, llegado el momento, como a una igual. Ambos crecen como seres humanos con el desarrollo de la serie.