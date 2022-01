Muere “Buggy”, vocalista del grupo Cactus, en un accidente de tráfico

El rapero y vocalista del grupo valenciano Cactus, Josué Rodríguez, más conocido como “Buggy”, falleció anoche en un accidente de tráfico, según ha informado este domingo el sello discográfico Delirics. “Buggy” ha muerto a los 33 años y su banda Cactus ha anunciado que le dedicarán el próximo disco, que antes de conocerse la noticia del accidente estaba previsto que se publicara a finales de este invierno y se titulara “Mode avió”.

Allà ens trobarem i tu estaràs rodejat d'amics, cantant a l'escenari i jo estaré venent xapetes. Allà on estigues una abraçada ben forta amic. https://t.co/fI0LmbQkCS — MACONDO (@macondopv) January 29, 2022

El cantante ha formado parte de Cactus desde sus inicios y ha puesto su voz en los dos discos publicados hasta la fecha por la formación: “Cactus” (Maldito Records, 2018) y “Roma” (Halley Supernova, 2019). El joven fallecido estaba estos días inmerso en la grabación del nuevo álbum del grupo, cuyos miembros han expresado su dolor en las redes sociales. “Amigo, hemos pasado muchos ratos buenos e inolvidables. No me lo puedo creer, no me lo creo. La vida es demasiada injusta, nos golpea demasiado fuerte”, ha dicho el ‘road manager’ de la banda