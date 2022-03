¿Cuál es el premio que reciben los nominados que no ganan un Oscar?

Ganar un premio en la gala de los Oscar es uno de los reconocimientos más grandes que puede recibir un actor. Y aunque nos han dicho siempre que lo importante es participar, lo cierto es que ese amargo sabor que se nos queda cuando no has ganado una competición nunca ha terminado de convencer a nadie, no obstante, este no es el caso de los nominados a algún premio en esta entrega de galardones. Y la razón es sencilla, los perdedores de los Oscar también ganan, concretamente, un lote de premios por valor de más de 160.000 euros, aunque en ocasiones ha sido superior a los 200.000 euros, que dan a todos los que han tenido el honor de ser nominados por la Academia.

Esta bolsa de “pequeños” detalles está repartida en varios regalos que incluyen: desde viajes en primera clase con todos los gastos pagados a cualquier parte del mundo; pasando por tratamientos de belleza a cargo del doctor Konstantin Vasyukevich; cheques para donaciones a la causa que el famoso elija; sesiones de entrenamiento personal, retratos personalizados, hasta lotes de joyas, bolsos y ropa, entre otros objetos que se suman a la lista cada año. Un buen premio de consolación para los nominados no agraciados que también reciben los ganadores de la noche.

El “efecto Oscar”

Aunque los ganadores tienen un premio mejor, el llamado “efecto Oscar”, que según Jo Piazza, autora de “Celebrity Inc: How Famous People Make Money”: “Las nominaciones y los premios Oscar son como un sello de aprobación para una marca que en este caso es la actriz o el actor. La mayoría de los agentes con los que he hablado dicen que ganar un Oscar se correlaciona con un aumento del 20% en el precio de venta de su próxima película. Pero el valor fiscal directo agregado, en términos de una correlación directa entre una ganancia y un aumento en el salario, a menudo termina siendo más tenue”. Tener un ganador del Oscar en su película puede agregar valor y renombre que ayuda a que la película sea financiada. A los estudios les encanta comercializar películas protagonizadas por “el Ganador del Premio de la Academia X” o incluso por “el Nominado al Premio de la Academia X”. El simple hecho de obtener esa marca ayuda a toda la producción, lo cual es parte de la razón por la cual los estudios trabajan tan duro en sus campañas.

Por último, según la consultora “IBISWolrd”, también mejora el margen de beneficios en un 247,2% de, sobre todo, los ganadores de la categoría a mejor película.