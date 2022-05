Ruben Östlund repite Palma de Oro con la provocativa “Triángulo de tristeza”

Es vox pópuli: la 75ª edición del Festival de Cannes ha sido una de las más decepcionantes que se recuerdan. Difícil lo tenía el jurado presidido por Vincent Lindon para lograr un consenso. Tanto exaequo lo demuestra. Sorprendentemente, el acuerdo llegó con una película, la sueca “Triangle of Sadness”, que dividió a la crítica con violencia y que abre la puerta a Ruben Östlund a ingresar en el club de cineastas que han ganado dos veces la Palma de Oro (la primera fue en 2017 por “The Square”). Sátira escatológica sobre la banalidad de las clases privilegiadas, a medio camino entre un Buñuel para la era de las redes sociales y un sangrante “sketch” de Monty Python, “Triangle of Sadness” ridiculiza el modo en que los mecanismos de poder pervierten la conciencia de clase, cuestiona los clichés del feminismo políticamente correcto y es, sí, desmesurada y muy, muy divertida. Es obvio que las carcajadas que despertó en sus pases de prensa mandan un mensaje claro: en estos tiempos post-pandémicos, en los que parece obligado llamar la atención de los espectadores para que vuelvan a las salas, Cannes prefiere premiar a una película provocativa que sea fácil, que conecte con la mala conciencia del público, que una tan áspera como la magnífica “Pacifiction”, del catalán Albert Serra.

Cannes prefiere premiar a una película provocativa que sea fácil, que conecte con la mala conciencia del público, que una tan áspera como la magnífica “Pacifiction”, del catalán Albert Serra

En un gesto nada habitual en un presidente del jurado, antes de que la conexión con Volodímir Zelenski le robara el protagonismo, Vincent Lindon leyó un discurso, ebrio de espíritu humanista, el día de la inauguración del festival: “¿Podemos hacer otra cosa que usar el cine como arma de emoción masiva para despertar conciencias y sacudir la indiferencia? ¡No me lo imagino! Que el poder evocador y la profundidad de los grandes cineastas no influyan en el curso del mundo… ¡No me lo imagino!”.

El exaequo del Gran Premio del Jurado viene a ilustrar esas palabras como fruto de un compromiso un tanto delicado: del lado del “arma de emoción masiva” el premio a la belga “Close”, preciosa crónica de una amistad adolescente traicionada, parecía inevitable, pero del lado de los “grandes cineastas” el de “Stars at Noon” era totalmente excesivo. Amamos a Claire Denis, y es evidente que Lindon, amigo y actor en “Viernes noche” y “Los canallas”, también. Este claro caso de nepotismo quedó compensado por el premio a la mejor dirección a Park Chan-wook por “Decision to Leave”, thriller romántico de elegante, impecable puesta en escena. Otro coreano, Song Kang-Ho, sin duda lo más brillante de la fallida “Broker”, del japonés Hirokazu Kore-eda, se llevó el premio al mejor actor.

Los premios a la mejor actriz (Zar Amir-Ebrahimi por “Holy Spider”) y al mejor guion (Tarik Saleh por “Boy from Heaven”), completamente fuera del radar de todas las previsiones de la prensa, abundaban, no obstante, en la línea anunciada por Lindon al inicio de la ceremonia: el compromiso con la libertad. Tanto en la película de Ali Abbassi, feroz denuncia de la misoginia de la sociedad iraní, como la de Tarik Saleh, torpe thriller de espías sobre las cloacas del Estado egipcio, reivindicaban el sesgo social y reivindicativo de parte de la sección oficial. En ese sentido, no podía faltar “Tori et Lokita”, la mejor película de los hermanos Dardenne en años, que recibió un excepcional premio del 75 aniversario del festival por su económica, implacable denuncia de la situación de los inmigrantes sin papeles en la Europa del malestar.

Sin lugar a dudas, el mejor discurso de la noche lo hizo Jerzy Skolimowski, maestro del cine polaco que, a los 84 años, ha hecho una de las películas más jóvenes y atrevidas de la competición, “Eo”, variación expresionista del “Al azar, Baltasar” de Bresson, y que se llevó, exaequo con “Las ocho montañas”, de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, el premio del jurado. “Quiero darle las gracias a mis seis asnos”, y Skolimowski procedió a citar su nombre con ceremoniosa lentitud. Su despedida fue un rebuzno, tal vez el homenaje más bello y el grito de protesta más significativo que hayamos oído en todo el festival.