Los libros de la semana: de la desgarradora descripción novelada del “caso de la manada” a la brillante semblanza de Juan Rulfo

Juan Rulfo, los enigmas de una vida modesta

★★★★★

Diego Gándara

Con una obra breve, compuesta por tres libros (dos de los cuales, la novela «Pedro Páramo» y los cuentos de «El llano en llamas» son además dos obras maestras), el mexicano Juan Rulfo se ha erigido como uno de los nombres indiscutibles de la literatura hispanoamericana y, de alguna manera, como uno de los precursores de eso que se llamó el «boom». Su vida, no obstante, no es que carezca de atractivos, pero no ha sido una vida tumultuosa, repleta de misterios y de enigmas que desentramar. La vida de Juan Rulfo, como su obra, fue una vida más bien modesta, secreta. La vida de un hombre que además de escribir gustaba también de la fotografía y de la vida familiar, aunque con el paso de los años abandonó la escritura (según dijo porque se había muerto un tío, que era quien le platicaba todo) porque era algo que lo sumía en una angustia demasiado profunda.

Aporte documental

En cualquier caso, su vida, como la vida de tantos escritores, es digna de ser contada. Así lo prueba esta nueva edición de «Noticias sobre Juan Rulfo», la biografía de Alberto Vital, especialista en la obra de Juan Rulfo y que ahora incorpora documentos y datos de gran interés. Así, además de trazar la vida de Rulfo, Vital aporta novedades como el árbol genealógico de Rulfo, cartas, correspondencia y fotos familiares y cuatro textos inéditos en los que el autor mexicano relata su experiencia de vida y explica su formación como escritor. Así, esta biografía de Juan Rulfo, además de resultar bastante completa por el aporte documental que brinda, es también una biografía amena, que se adentra en los hechos más nimios de Rulfo sin caer en un academicismo estéril y serio. En ese sentido, «Noticias sobre Juan Rulfo» combina lo mejor del arte biográfico con la vida privada: una mezcla perfecta entre lo que es íntimo y lo que es público, entre aquello que pertenece al mundo del escritor y aquello que es patrimonio del lector.

▲ Lo mejor

El trazo de su trayectoria artística, intelectual y personal, libre de cualquier estereotipo

▼ Lo peor

El intento de hacer una biografía más completa al indagar en los antepasados