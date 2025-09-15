Los almacenes del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología podrán visitarse de manera extraordinaria los próximos meses

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) ofrece ahora la oportunidad única de descubrir los almacenes de sus colecciones, espacios reservados para la conservación, la investigación y la documentación, que podrán visitarse de manera extraordinaria durante los próximos meses. Situado en el Paseo de las Delicias de Madrid, estos espacios albergan parte esencial del patrimonio científico, técnico e industrial de España.

Desde enormes motores y rotativas de periódico hasta tractores, microscopios electrónicos o utensilios de oficios desaparecidos: miles de bienes culturales que muestran la huella de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana y en el desarrollo de la sociedad.

El Museo ha programado visitas guiadas gratuitas cada martes, a las 11:00 horas, para grupos reducidos de un máximo de quince personas. El recorrido dura una hora y estará conducido por personal especializado en divulgación, que acompañará a los visitantes en una experiencia cercana, reveladora y llena de curiosidades.

Con esta iniciativa, la centro quiere acercar a la sociedad los bastidores de un museo, mostrando la riqueza y diversidad de un patrimonio cultural que va mucho más allá de la exhibición convencional. Se trata de una oportunidad para viajar entre gigantes mecánicos, herramientas del pasado e instrumentos científicos que ayudaron a entender el mundo; una experiencia única para quienes sienten curiosidad por la ciencia, la tecnología y la memoria de España.

En esta actividad, los participantes podrán recorrer un espacio clave donde se llevan a cabo tareas esenciales como la conservación preventiva-curativa y el estudio de las colecciones, siempre con el máximo respeto hacia los bienes patrimoniales. Las visitas se realizarán en un entorno controlado para preservar los bienes culturales, por lo que no se permitirá hacer fotos ni vídeos, y será imprescindible seguir las indicaciones del guía en todo momento.