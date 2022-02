Óleos y rocanrol: el infierno de AC/DC llega a Madrid

Humo, luces, motores y rock and roll. Hoy Madrid se convierte en una autopista hacia el infierno, se sube sobre las ruedas de un proyecto que inspira ese viaje sin límites de velocidad al que AC/DC aludía en los ritmos de «Highway to hell». La capital se sumerge en una serie de contrastes basados en los riffs, destellos y tubos de escape que se concentrarán en el Wizink Center. Se trata de «Rock’n’Roll Raiders World Tour. The Exhibition», una exposición que tan solo ocupará el estadio madrileño durante unas horas –entre las 18:00 y las 21:00–, pero que contará con la máxima potencia que ofrece un grupo de la talla de AC/DC. Y, si bien habrá música, no será un concierto al uso, sino que se tratará de un espectáculo sin precedentes, pues su punto de partida es la pintura.

El responsable de esta muestra es el artista Abdul Vas, quien ha explicado a este diario cómo se encerró durante seis meses entre lienzos para dar forma a este proyecto, que tras presentarse en Madrid viajará a París, Shangái, Hong Kong, Miami y Tokio: «Siempre que trabajo me imagino que voy a grabar un álbum. Con mi café americano y mucho azúcar, escucho música y comienzo a crear. Para mí, cada cuadro es una canción, pero siempre trato de ser fiel a lo que me gusta». Y lo que le encanta es AC/DC en general y Brian Johnson en particular.

Los cuadros de Abdul Vas representan a Brian Johnson con rasgos de ave y sobre coches de carreras FOTO: Gonzalo Bullon

En la exposición, a través de 14 óleos sobre lienzos de lino belga de grandes formatos, el artista busca «plasmar la fuerza vocal de Johnson, así como la energía de la música de AC/DC». Es, para Vas, «la banda de rock and roll perfecta, es ese género musical en crudo, en estado puro, el que ellos inventaron». De esta manera, «si un músico cuenta con el amplificador, el cable y la guitarra, yo tengo el lienzo, el óleo y la pintura. Y lo que he pretendido es plasmar el riff de los hermanos Young en cada pincelada, así como la potencia de Johnson». Eso sí, no hay homenaje a AC/DC sin música envolviendo al visitante, por lo que estas obras se exhibirán mientras resuena una «playlist» elegida específicamente para la cita: «Sonarán los grupos y canciones que yo estuve escuchando durante mi proceso creativo», detalla el artista, «desde Chuck Berry hasta Tina Turner, Bruce Springsteen & the E Street Band, The Eagles y, por supuesto, AC/DC».

Abdul Vas junto a uno de sus lienzos dedicados a Brian Johnson, icono de AC/DC FOTO: Abdul Vas

Con el rojo y el negro como colores predominantes, en los lienzos de Vas se observa a un Johnson caracterizado con rasgos de aves y subido a coches de carreras. Siguiendo el estilo pictórico de Vas, esto último busca hacer referencia a la competición americana de motor NASCAR: «No me gusta el mundo del motor ni mucho menos, pero sí su espectáculo. De niño, cuando leía las entrevistas de Johnson, veía su pasión hacia las carreras de coches, y si le gustaban a él tenían que gustarme también a mí», asegura. Y es que el homenaje del pintor a la banda de rock no es casual, sino que les ha seguido desde que tiene uso de razón, e incluso ha conseguido que su trabajo llegue a ellos: «Conocen lo que hago, pero AC/DC está por encima de todas estas cosas que hacen los mortales. No pierden el tiempo en tonterías. Pero sus hijos sí tienen algún cuadro mío, y es muy bonito que se interesen. AC/DC hace magia del rocanrol, y yo no busco ningún virtuosismo ni hacer un solo de guitarra a lo Eric Clapton, sino hacer una pintura básica que transmita fuerza, romper con mi pasado académico y que mis obras capten el ritmo y esencia de la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos», concluye.