Una escultura de Rodin valorada en 3,5 millones lleva más de 70 años desaparecida

No es reciente la búsqueda de esta escultura, sino que viene desde hace tiempo. La última vez que se vio esta obra de Auguste Rodin fue en el parque Kelvingrove, en Glasgow, en 1949. Desde entonces, su rastro se ha perdido. Se trata de "Los burgueses de Calais", un grupo escultórico que Rodin creó en 1884, y donde representó a los seis burgueses que, en 1347, dieron su vida en la Guerra de los Cien Años, con tal de salvar la vida de los habitantes de Calais. Es una obra, por tanto, llamativa, ya no solo por el número de personajes que representa, sino también por su tamaño: es curioso que haya desaparecido, pues mide más de dos metros de altura. No obstante, Glasgow Life, entidad que se encarga de la gestión de los lugares culturales de la ciudad escocesa, confiesa que, efectivamente, actualmente siguen sin hallar la obra original.

Esta obra la realizó Rodin de diversas maneras: antes de crear su icónico Pensador, fabricó diferentes versiones de "Los burgueses" en yeso y bronce. Si bien la obra en bronce se erige en un lugar privilegiado de los jardines del Parlamento de Londres, es la de yeso la que continúa desaparecida. Se sabe que se exhibió en el parque Kelvingrove para una exposición de escultura al aire libre, junto con otra obra de Rodin, "Saint Jean de Baptiste". No obstante, la obra en cuestión sufriría daños durante esta exhibición, y desde entonces se le perdió totalmente la pista. Una pérdida que el Comité Rodin describió como "absolutamente vergonzosa. Perdemos un poco de humanidad cuando perdemos una obra de arte".

Con esto, Jerome Le Blay, director del mencionado Comité, subraya que "los museos pueden tener 100.000 artículos, por lo que ocasionalmente las cosas se caen o se pierden durante el transporte. Las obras de arte a menudo se destruyen en actos de guerra -así es la vida- pero cuando desaparecen como resultado de un mal manejo o mala gestión por parte de la gente, es absolutamente vergonzoso. Es realmente decepcionante descubrir que Glasgow ha perdido un arte de este significado e importancia". Asimismo, asegura que el valor actual de esta obra, aunque las obras en yeso no suscitaban un gran interés en los años 40, sería de 3,6 millones de dólares, y confía en que esta pieza "no localizada" sea reencontrada en unos años entre los archivos.

Esto se une a los otros 1.750 objetos que, según "The Times", han desaparecido en los últimos años de los museos escoceses, entre ellos joyas relativas a María I de Escocia. Asimismo, no quedan atrás los espacios británicos, pues el descubrimiento de esta pérdida de la obra de Rodin llega semanas después de que el British Museum reconociera el robo de miles de piezas de sus reservas, provocando la dimisión de su director.