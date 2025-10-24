El Louvre cambia un icónico eslogan de su web tras el polémico robo de joyas

El Museo del Louvre ha cambiado el eslogan que figuraba en la página principal de su sitio web pocos días después del famoso robo de ocho joyas de la colección de la Corona francesa. Hasta el 22 de octubre, el sitio mostraba el lema “Évadez-vous au Louvre” (“Escápese al Louvre”), pero tras el incidente, el mensaje fue sustituido por una fórmula más neutra: “Musée du Louvre” (Museo del Louvre).

El eslogan original, que invitaba a “escapar” en el Louvre, fue interpretado por muchos usuarios en redes como una desafortunada coincidencia tras el robo del 19 de octubre. En redes sociales, mucha gente compartió capturas de pantalla del sitio con comentarios sarcásticos como “los ladrones se lo tomaron literalmente”. La expresión “escápese” adquirió de esta manera un doble sentido que el museo prefirió eliminar discretamente para no generar todavía más polémica tras lo sucedido.

Hasta el momento, la dirección del museo no ha emitido ninguna declaración sobre el cambio de eslogan ni sobre la polémica generada en redes. El sitio web simplemente muestra ahora el nombre institucional del museo, sin lema promocional. Según informó un periodista de BFMTV, el cambio se produjo entre el lunes 21 y el martes 22 de octubre, en plena cobertura mediática del robo.

El robo, ocurrido el domingo 19 de octubre en la galería de Apolo, implicó a un grupo de cuatro individuos que accedieron al museo mediante un elevador de cesta y sustrajeron ocho piezas de gran valor. Las autoridades francesas han desplegado una operación nacional para localizar a los autores, que escaparon en scooters. El museo permaneció cerrado al día siguiente.

A pesar del impacto mediático, el museo ha reabierto sus puertas y continúa recibiendo visitantes, aunque la galería afectada permanece cerrada. La dirección ha reforzado las medidas de seguridad y ha solicitado el apoyo de las autoridades para la recuperación de las piezas robadas.