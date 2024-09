El Louvre vandaliza la Gioconda de la mano de Lady Gaga y su nuevo disco

Entramos en la cuenta atrás ante el estreno de una de las cintas más esperadas del año. "Joker: Folie à Deux", la película musical que protagonizan Joaquin Phoenix y Lady Gaga y que se basa en los personajes de DC Comics Joker y Harley Quinn, se estrenará en los cines españoles el próximo 4 de octubre. Las expectativas no hacen más que crecer, y más aún durante estos últimos días, cuando la cantante y actriz ha anunciado el lanzamiento este viernes de "Harlequin". En este nuevo álbum, se incluyen una serie de canciones inspiradas en su papel en la cinta, contando con la misma estética tal y como se comprueba en el tráiler o imágenes de la película. Ahora, Lady Gaga ha regalado una nueva novedad a sus fans, y que tiene que ver con el Museo del Louvre: ¿por qué esta colaboración?

Tanto la artista como el Louvre han publicado en sus redes sociales un breve vídeo en el que se aprecia a Gaga, caracterizada como Harley Quinn, deambulando por los pasillos vacíos del museo e interpretando una de las canciones de su nuevo álbum. Al final del metraje, coge su pintalabios y pinta una bizarra sonrisa en la vitrina que protege al cuadro de la Mona Lisa, haciendo un guiño a la icónica sonrisa del Joker. Un gesto que ha recordado a una de las escenas del tráiler de "Joker: Folie à Deux", donde el protagonista dibuja una sonrisa parecida en un cristal. Con esto, se ha realizado en el Louvre y respecto a la Gioconda, no porque la trama se desenvuelva en tan magnífico escenario, sino porque es resultado de una colaboración ante un proyecto del espacio.

El Louvre ha contado con la promoción de Gaga de su álbum y de la cinta para, a la vez, anunciar una nueva exhibición llamada "Figures du fou" ("Figuras del loco"). La muestra estará en el museo a partir del 16 de octubre y, bajo el subtítulo "De la Edad Media hasta los románticos", la definen como "una ambiciosa y estimulante exposición que pretende abordar la figura típicamente medieval del loco a través de sus representaciones. Reunirá más de 300 obras en un recorrido cronológico y temático, desde esculturas hasta objetos de arte, medallas, iluminaciones, dibujos, grabados, pinturas sobre tabla o tapices.

Explican desde el museo parisino que, "estudiada por la historia social y cultural, la fascinante figura del loco, que formaba parte de la cultura visual de los hombres de la Edad Media, rara vez lo ha sido desde el punto de vista de la historia del arte: sin embargo, entre el siglo XIII y a mediados del siglo XVI , la noción de locura inspiró y estimuló la creación artística, tanto en el campo de la literatura como en el de las artes visuales".

Una colaboración, por tanto, más que oportuna, y que por supuesto no se trata más que de ficción: la sonrisa no se ha pintado sobre el cristal original que protege a la Gioconda. Lo que sí ha hecho el museo es, no obstante, dar un paso más allá en esta simpática forma de promoción y utilizar a la Mona Lisa con la sonrisa pintada como imagen de perfil de sus redes sociales.