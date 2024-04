Lanzan el tráiler de "Joker: folie à deux": un villano enamorado y musical

En 2019 Joaquin Phoenix nos arrebataba los cinco sentidos de cuajo y los hacía suyos gracias a una interpretación desgarradora e impecable. Fue entonces cuando Todd Phillips le dirigió en "Joker", cinta en la que el intérprete daba vida a un Arthur Fleck ignorado por la sociedad, cuya única motivación para vivir era hacer reír a la gente. Sin embargo, su visión del mundo se iba distorsionando a medida que el espectador iba comprendiendo su locura, una conexión que sorprendió a la vez que resultó brillante para los amantes del universo del Joker. Ahora, este personaje regresa de la mano de Phoenix, en una secuela en la que, no obstante, ya no vagará solo por las calles. El 4 de octubre de este año se estrena en España "Joker: folie à deux" ("Joker: locura de dos"), también dirigida por Phillips y protagonizada por Phoenix junto a Lady Gaga, quien viste la piel de Harley Quinn.

Tras casi cinco años de espera, el villano de Batman regresa en su lado más enamoradizo y dependiente. Ya se habían publicado algunas imágenes del rodaje, donde Arthur Fleck (Phoenix) y Harleen Quinzel (Gaga) bailaban acaramelados en las icónicas escaleras de la primera cinta. Ahora, se han conocido más detalles sobre la secuela, pues se acaba de lanzar el primer tráiler de la cinta que, además, será un musical. Arranca en un psiquiátrico, donde el Joker y Harley Quinn cruzan miradas, y saltan chispas. "La música sirve para sanarnos, para curar nuestras heridas", dice la voz en off del protagonista, mientras que el personaje de Gaga se presenta bajo el lema "yo no soy nadie. No he hecho nada en la vida, tú sí".

En este tráiler vuelve a augurarse una impecable interpretación de Phoenix, a quien se le ve expresando un desconsolado grito que cabalga entre el llanto y la risa, así como otras escenas donde recorre Nueva York junto a su compañera bailando, corriendo, cantando y riendo. "¿Qué ha cambiado, Arthur?", le preguntan al protagonista: "Que ya no estoy solo", responde.

¿Una trilogía?

Phillips ha afirmado que el Joker de su universo podría no ser el que todos asociamos directamente con el que rodea a Batman, aunque no descarta hacer una alusión, como en la primera entrega, a Bruce Wayne. Asimismo, apunta el director que él siempre tuvo en mente una trilogía para su villano: "Presenté tres películas, siendo 'Joker' la primera conmigo, y luego otras dos con directores distintos. Pero en realidad no quiero nombrarlos, porque entonces se convertirá en noticia y meteré a estos directores en esto cuando ni siquiera se les ha dicho nada, solo se lo conté a Warner Bros", explica, pese a que él también se encarga de liderar la secuela.

"Joker: folie à deux" llega, por tanto, el próximo 4 de octubre a las salas de cine españolas, y se presenta, en palabras de Phillips, como "un filme en el que la música es un elemento esencial, y no se aleja demasiado de la primera película. Arthur es raro, distante, pero lleva la música dentro, tiene gracias. Eso influyó en muchos de los bailes de la primera película, así que lo que hicimos aquí no me parece un paso tan radical. Es diferente, pero creo que tendrá sentido cuando la vean".