De Warhol a Goya: la serie de robos de arte que duró 20 años

Ni Berlín, ni el Profesor, ni Tokio, ni Nairobi. Estos ladrones son tan reales como la vida misma, alejados de toda ficción espectacular que nos haya transmitido "La casa de papel". Tienen en común los reales con los inventados que todos se han salido con la suya. A su manera. Unos, fundiendo oro en la Casa de Moneda y Timbre. Otros, haciéndose con obras de arte. Estos últimos son los que han dado dolores de cabeza principalmente a la inteligencia de Pensilvania, en Estados Unidos, desde hace 2 décadas. En una trama digna de una película de Hollywood, ocho hombres y una mujer, de entre 40 y 50 años, han sido culpables de una red de robos en múltiples museos e instituciones de varios lugares de Estados Unidos, sustrayendo objetos por un valor total de millones de dólares. Ahora, según informa "The art newspaper", se ha cerrado del todo esta trama criminal, pues se ha entregado a la policía el último sospechoso de dicha formación.

Se trata de Nicholas Dombek, y se cree que es uno de los nueve responsables de los robos, producidos principalmente en el noroeste de Pensilvania. De esta manera, todos los ladrones quedarían detenidos, terminando así con una red que comenzó su andadura de 20 años en 1999, cuando en Keystone College, en Factoryville (Pensilvania), se robaron equipos y documentos de una estrella de béisbol de finales del siglo XIX. La banda fue cada vez a más, hasta coronarse con los que se consideran sus mayores robos: se alega que fueron los responsables de orquestar en 2005 el robo de "La grande passion" (1984), de Andy Warhol, y de "Springs Winter" (1949), de Jackson Pollock. Ambas obras fueron sustraídas del Museo Everhart de Scranton, en Pensilvania.

Se ha mantenido durante años una creencia general de que estas obras de arte robadas habían sido destruidas o habían acabado en malas condiciones, con tal de evadir la culpabilidad de los ladrones. No obstante, apunta "The art newspaper" que testimonios recientes han reavivado las esperanzas de que las obras aún existan, y en buen estado. Si bien el lienzo de Pollock tiene un valor estimado de 11 millones de dólares, la pintura de Warhol valdría en el momento de su creación unos 15.000 dólares.

Los criminales también fueron acusados de robar anillos de la Serie Mundial de béisbol, así como se les llegó a relacionar con una pintura de Goya, aunque esto no se llegó a confirmar. Fue en 2006 cuando "Niños en el carretón", pintado en 1778 por el artista español, se sustrajo cerca de Scranton, cuando viajaba por carretera en un camión que transportaba la obra desde Ohio a Nueva York, donde iba a ser expuesta en el Museo Guggenheim. En aquel momento, Gerri Williams, portavoz de los investigadores del robo, negó lo que todos pensaron nada más oír la noticia: que el robo del Goya estuviera relacionado con los de Pollock y Warhol, producidos un año antes. "En este momento no hay razón para pensar que se trata de algo más que una coincidencia", apuntaba. Sea como fuere, se trata de una situaciones que reavivaron el debate respecto a la seguridad conferida a unas obras de arte a las que se les perdió el rastro, y que quizá pronto volvamos a conocer detalles alrededor de ellas. Aunque, sobre la del pintor español ya se tuvieron noticias: afortunadamente, pocos días después del robo de la obra de Goya, agentes del FBI la recuperaron en Nueva Jersey, "en buenas condiciones y parece que no está dañada", aseguraron. El cuadro permaneció