La banda sonora de "Naruto" llega a Madrid para celebrar su 20º. Aniversario

Ni siquiera a los más despistados se les escapa la importancia de fenómenos como «Naruto». El manga, y luego espectacular anime, creado por Masashi Kishimoto es, quizá, uno de las producciones culturales japonesas más importantes de lo que llevamos de siglo, a la altura de «One Piece» o la reciente «Ataque a los titanes», si nos referimos a su repercusión en todo el mundo. A veinte años de su estreno como serie animada, y aprovechando que su fanaticada sigue más viva que nunca y renovándose cada año, la «Naruto Symphonic Experience» llegará a Madrid el próximo 3 de junio.

El concierto, que viene de arrasar en Francia, pondrá a los cuarenta músicos de la orquesta On Pour Tous a tocar en el imponente Palacio de Vistalegre madrileño para deleite de los fans de la serie original y su extraordinaria banda sonora y, también, para curiosos y amantes en general de las composiciones contemporáneas. El evento, organizado por Fever (powered by) y del que ya se pueden comprar las entradas en su web y App por un precio de 30,50 euros, asegura más de dos horas de gran espectáculo.

La gran acogida de Naruto comenzó ya en su nacimiento como Manga, continuó en la adaptación al anime y su popularidad se vió reflejada en las diversas adaptaciones, películas, secuelas y distintas colecciones que han ido surgiendo en estos 20 años de historia sin precedentes. Además, una de las claves del éxito de la serie Japonesa es su memorable banda sonora que aglutina los openings y endings más populares del universo anime, por lo que convierte a esta experiencia en una de las más exclusivas e inigualables de todos los tiempos. La extraordinaria historia del joven aprendiz Ninja, podrá vivirse para todas las edades durante el día 3 de junio en la capital tras triunfar en varias ciudades de Francia.

Pero este hito en la interpretación de bandas sonoras en España no estaría completo sin que la música ejerza como acompañamiento de las escenas más épicas del anime original, que se proyectarán en una pantalla gigante, subtituladas al español y con todo el brillo que las trepidantes escenas de acción diseñadas por Hayato Date pueden ofrecer. Así, la «Naruto Symphonic Experience» se suma al éxito de iniciativas como la de la Film Symphonic Orchestra, que lleva varios años recorriendo nuestro país haciendo las delicias de los aficionados a las bandas sonoras e interpretando temas de franquicias como «Superman» o «Batman». Y es que este tipo de planes cada vez tiene más adeptos en nuestro país, hecho que provocará que grandes compositores como Hans Zimmer o Gustavo Santaolalla («The Last of Us») vayan a ofrecer conciertos en España los próximos meses.