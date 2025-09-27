Caos en la San Diego Comic-Con Málaga con fans atrapados en colas de más de dos horas al sol

Si las colas eran la tónica general de las dos jornadas inaugurales de la Comic-Con Málaga, el tercer día está siendo “un verdadero caos” para los asistentes, que tras más de dos horas de espera al sol aún no han podido entrar al Hall S, el acceso principal para acceder al Exhibitor Hall, la atracción más importante de la convención y donde se encuentran los auditorios y los workshop.

Entre gritos, silbidos y fans muy enfadados, se han formado dos colas paralelas a un lado y otro de la entrada principal a pesar de que ambas se dirigen al mismo acceso, lo que está provocando una situación de colapso y que haya "aún más descontrol", lamenta Alberto, que acude al evento desde Almería con sus dos hijos menores y su pareja. "Lo veo un fracaso. Esto lo único que muestra es falta de organización, previsión y que les ha podido el ansia económica", asegura el andaluz, quién señala que "da miedo la masa de gente que da la vuelta al recinto". "Venimos de Almería y lo más probable es que nos vayamos a ir sin visitar nada porque no podemos estar con dos niños al sol".

Ángela, que acude desde Murcia junto a dos amigas, lleva dos horas esperando en el momento de la entrevista -a las 13:40 horas-, para poder entrar. "Es un desastre, no había por donde hacer la cola y se ha desmontado todo porque la gente ha empezado a correr", adelanta, para explicar después que "lo han hecho todo muy mal porque tampoco tenemos información". Para la murciana, "la relación entre la capacidad de gente que puede entrar y las entradas que han vendido no tiene sentido". "Hay gente que tenía entradas para tres días y no han querido volver", lamenta, para decir a continuación que "nosotras no nos vamos porque todavía no hemos entrado".

Y lo mismo opinan tres chicas de Málaga, Belén, Mar y Julia, que llevan desde antes de las 11:00 horas paradas "sin hacer nada y con el calor que está haciendo". Denuncian que "no hay sombra para hacer las colas" y no les falta razón: están sudando porque también vienen vestidas de sus personajes de ficción favoritas para la ocasión.

Fuentes de la organización aseguran a LA RAZÓN que el motivo es la llegada masiva de visitantes, que puede que hoy sí hayan alcanzado las 25.000 personas desde primeras horas de la mañana. Asimismo, niegan que se hayan vendido más de 25.000 entradas por día. La limitación de la entrada, insisten, corresponde en todo momento a mantener las medidas de seguridad respecto al aforo.

Sin embargo, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha acudido hoy a la Comic-Con, ha asegurado que se espera la llegada "de 60.000 o 70.000" personas durante el día de hoy y un cómputo total en las cuatro jornadas de 120.000 visitantes.

Y en ese baile de cifras se encuentran, a casi 30 grados, cientos de personas que aún no han podido acceder y otras que se han dado la vuelta tras meses de espera y, en muchos casos, con gastos extras de alojamiento y desplazamiento.