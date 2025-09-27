El sorprendente escenario elegido por el cantante Lewis Capaldi para presentar su nuevo tema

Lewis Capaldi sorprendió a sus seguidores con una actuación inesperada en la que interpretó por primera vez en directo su nuevo tema "Something In The Heavens". El concierto tuvo lugar el pasado viernes 26 de septiembre en la azotea de un supermercado en West Bridgford, una localidad cercana a Nottingham, en el centro de Inglaterra.

La actuación sorprendió de inmediato a empleados y clientes, que se congregaron en el aparcamiento y transformaron un momento cotidiano en un pequeño evento multitudinario. Entre bromas, el cantante pidió disculpas al público: «Aquí Capaldi en el tejado de un Aldi. Perdón por molestar las compras de nadie». Y añadió con ironía: «Pero estuve allí dentro antes… menuda selección de productos, panecillos de brioche, zanahorias… de todo».

Los carteles con el lema «Cap-Aldi» reforzaron el tono desenfadado del espectáculo, que rápidamente circuló en redes sociales. El artista escocés también ironizó con el mítico último concierto de The Beatles en la azotea de Apple Corps en 1969: «No es que estemos a ese nivel… bueno, da igual», comentó entre risas.

La actuación se enmarca dentro de su primera gira en dos años, tras haber interrumpido su carrera en 2023 debido a complicaciones derivadas de su síndrome de Tourette. Durante este tiempo, Capaldi se asoció con BetterHelp, una plataforma de terapia psicológica online, para ofrecer miles de horas de apoyo gratuito y subrayar la importancia de la salud mental en su regreso a los escenarios.

Su single "Survive", lanzado en junio, se convirtió en su sexto número uno en Reino Unido y en el más vendido de 2025 hasta ahora. Ese mismo mes sorprendió con una aparición en el escenario Pyramid de Glastonbury, consolidando su regreso a los escenarios. Con la vista puesta en el futuro, Capaldi ha anunciado una gira por Reino Unido e Irlanda para 2026, con una actuación destacada en el festival BST Hyde Park de Londres. Además, continúa generando expectación entre sus seguidores con la posibilidad de un nuevo álbum, que sería el primero desde Broken By Desire To Be Heavenly Sent (2023).