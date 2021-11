Miramax demanda a Tarantino por su proyecto de vender “Pulp Fiction” en formato NFT

Cultura

Ahí reside lo inabarcable del nuevo mercado digital: ofrece la posibilidad de vender literalmente cualquier cosa, siempre y cuando no se haya vendido nunca y lleve su etiqueta de unicidad. Los NFT están revolucionando este panorama, provocando compras millonarias, ya sea por un collage, un monigote pixelado o la escena de una película. Este último es el caso de Quentin Tarantino, quien a principios de noviembre anunció que próximamente subastaría siete escenas inéditas de un guion inicial de “Pulp Fiction” en formato NFT. No obstante, este proyecto no ha sido plato de buen gusto para todos, pues Miramax, productora de la icónica cinta, ha presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de California Central (Estados Unidos) contra el cineasta, alegando que está incumpliendo el contrato, según informa “The Wall Street Journal”. Además, sostiene que Tarantino ha cometido una infracción de derechos de autor y marca registrada.

Según dicha publicación, en la denuncia Miramax subraya que Tarantino estaba “ansioso por sacar provecho del ‘boom’ de las fichas no fungibles (NFTs)”. “El hecho de que el director mantuviera a Miramax fuera del circuito es particularmente problemático, porque otorgó y asignó casi todos sus derechos sobre ‘Pulp Fiction’ (y todos sus elementos en todas las etapas de desarrollo y producción) a Miramax en 1993, incluidos los derechos necesarios para los ‘secretos’ de la película que pretende vender”, continúa la demanda.

Y es que entre estos NFT figuran secuencias nunca antes vistas del filme, así como material único sobre el largometraje. “Estoy emocionado de presentar estas escenas exclusivas de ‘Pulp Fiction’ a los fans. Secret Network y Secret NFT brindan un mundo completamente nuevo para conectar fanáticos y artistas, y estoy encantado de ser parte de eso”, aseguraba Tarantino en un comunicado emitido a principios de noviembre. “El contenido secreto en sí es único, nunca se ha visto ni escuchado antes, e incluirá los primeros guiones escritos a mano, sin cortar, de ‘Pulp Ficiton’, y comentarios personalizados exclusivos de Tarantino, revelando secretos sobre la cinta y su creador”, continuaba el informe.

Así, Bart Williams, abogado de Miramax, asegura que “este esfuerzo único devalúa los derechos de NFT sobre ‘Pulp Fiction’, que Miramax pretende maximizar a través de un enfoque estratégico e integral”. Así como acusa al equipo de Tarantino de “una apropiación de dinero deliberada, premeditada y a corto plazo”. “No hizo (Tarantino) ningún esfuerzo por ponerse en contacto con Miramax antes de su campaña, a pesar de tener lo que probablemente fueron negociaciones extensas con terceros para desarrollar y vender los NFT”, asegura la demanda.

No obstante, los abogados del cineasta afirman que él conservó en el contrato con Miramax el derecho a publicar su guion original, por lo que lo está ejerciendo a través de la venta de NFTs. Por tanto, se ha iniciado un “tira y afloja” que se consolida con esta demanda, donde Miramax ha sacado la primera carta, enviando a Tarantino una carta de cese y desistimiento para bloquear la venta.