Verónica Echegui: «La cosificación entre humanos es terrorífica, pero real»

Mario (Álvaro Morte) está obsesionado con que él «puedo arreglarlo todo». Trabaja en un almacén de objetos perdidos y pronto descubre que de reparar una vieja lámpara a querer hacerlo con las vidas de las personas hay un trecho, y grande. Cuando abre una maleta y se encuentra el cadáver de una bebé, busca desesperado a su madre, Sara (China Suárez), lo que le llevará a un amor apasionado y a un cruento trasfondo de tráfico de personas. Mientras, Helena, policía y amiga de Mario, funciona de impulso y elemento indispensable en «Objetos», de Jorge Dorado. Interpretada por una sutil y poderosa Verónica Echegui, su personaje es de esos que nunca pueden faltar si queremos que todo vaya bien.

Su personaje no es protagónico, pero esencial para la trama.

Helena es la catalizadora, una impulsora de la acción para que Mario avance en la historia. Es interesante su conflicto como policía al presenciar la realidad más cruda de nuestra sociedad, pero no tiene la capacidad para hacer nada más allá de sus funciones. Tiene muchas cosas interesantes.

El trasfondo de la cinta recoge una violencia brutal contra niños y madres, ¿qué mensaje recibió al afrontar esta historia?

Las circunstancias en las que vive Sara te hacen pensar. La película se llama «Objetos» porque reflexiona sobre que detrás de algunos perdidos hay historias tremendas en las que las personas también son tratadas como estos. Y dicha cosificación de humanos sobre otros es terrorífica, pero real. Por mucho que no lo veamos, existe. Este thriller no pretende ser una película de denuncia social, pero sí deja esa puntilla ahí.

Sorprende que una lacra social como la del tráfico de personas exista en un país desarrollado como España...

Y en muchos otros. No tengo datos, no me gusta hablar si desconozco el tema, pero me pregunto por qué no se resuelve.

¿Y por qué la policía no actúa más en este asunto?

Hasta donde he podido llegar a conocer a la policía, es un tema de demostración. Una cosa es el conocimiento y otra tener pruebas fulminantes. Resulta muy complejo.

Como actriz, ¿qué retos se le presentan en un thriller?

El de entender el tono del director. Todas las películas tienen un alma y muestran una visión personal sobre distintos temas, y me interesa siempre descubrirlas.