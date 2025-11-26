Así es "La fiera", película protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau

El próximo 6 de febrero llega a las salas una de las grandes apuestas del cine español: "La fiera", cinta dirigida por el ganador del Goya Salvador Calvo ("Valle de sombras") y producida por Atresmedia Cine y MOD Producciones. Protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, el reparto se completa con Candela González, Stéphanie Magnin, David Marcé y la colaboración especial de José Manuel Poga. Con guion de Alejandro Hernández, la película está inspirada en una historia real y relata la amistad y la pasión compartida por los pioneros del salto BASE con traje de alas en España.

La trama sigue los pasos de Carlos, quien ha dedicado su juventud a la escalada, hasta que descubre la experiencia más cercana a volar: el salto B.A.S.E. con traje de alas. Sus amigos Darío y Armando quedan también atrapados en la práctica de este deporte extremo, ya que comparten con Carlos una misma filosofía de vida. "La fiera" es la historia de estos amantes del riesgo: Un relato real contado desde sus miedos y anhelos; un viaje duro y fascinante, lleno de vértigo y pánico... pero que también nos acerca a la camaradería y la amistad desde lo más ancestral. Un viaje épico alimentado del mejor conflicto posible: la lucha contra uno mismo.

Con el lanzamiento del tráiler, que se incluye al inicio de este artículo, se observa a los tres protagonistas hablando de un reto: el de saltar con el traje de alas, mientras se suceden imágenes de la película donde se tiran desde grandes alturas para sobrevolar imponentes paisajes. Aporta además detalles del filme que, además de estar inspirado en una historia real, se desarrolla como una suerte de documental, pues cuenta con los testimonios de los personajes ante una cámara, ante la que van relatando lo sucedido.

Escena del tráiler de "La fiera" Nico de Assas

La producción cuenta con la participación de Atresmedia y Netflix, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A. / Ministerio de Cultura / Gobierno de España, con la financiación de Arcano Financiación Audiovisual y con la participación de CREA SGR. Por su parte, el rodaje se ha desarrollado en localizaciones naturales de España (Aragón, Castilla-La-Mancha, Castilla-León, Comunidad de Madrid) y Suiza (Wallendstadt y Lauterbrunnen).

De la mano de esta apuesta cinematográfica, Atresmedia Cine continúa, como durante los últimos 25 años, siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. Una productora del grupo Atresmedia que nació con el objetivo de fomentar el cine de nuestro país en la gran pantalla, y que durante los últimos 6 años ha ostentado el título de líder de taquilla del cine español.