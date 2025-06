Atresmedia Cine rueda "Viaje al país de los blancos", película de basada en la impactante historia real de Ousman Umar

Atresmedia Cine, Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production ruedan 'Viaje al país de los blancos', el primer largometraje de ficción del director Dani Sancho. El guion está escrito por Guillem Clua y supone la adaptación cinematográfica del exitoso libro homónimo del ghanés Ousman Umar, famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta. Le acompañan los debutantes Victor Say en su etapa de niñez y Benjamin Adams en su etapa de adolescencia, protagonizando este relato luminoso de esperanza.

El elenco también cuenta con Emma Vilarasau, en su nuevo trabajo cinematográfico tras ‘Casa en llamas’, en el papel de madre adoptiva del ghanés. Su papel no solo aporta una profundidad humana al relato, sino que se convierte en un catalizador del viaje de transformación de Ousman. El rodaje se lleva a cabo en distintas localizaciones de España y Ghana. "Viaje al país de los blancos" es una producción de Atresmedia Cine, Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production. Con la participación de Atresmedia y la financiación de ICAA e ICEC. Distribuida en cines por A Contracorriente Films. Como asegura el propio Ousman: «Necesito contar mi historia hasta que no haya más historias como la mía por contar».

Una imagen de ‘Viaje al país de los blancos’ Atresmedia

Ousman Umar, un joven de Ghana fascinado por el misterioso “país de los blancos”, abandona su aldea y pone rumbo a Europa. Cuando llega a Barcelona, tras una dura travesía de varios años, el sueño que lo impulsó se desvanece entre el rechazo y la soledad. Hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro. Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor, decidido a que todo su viaje haya tenido un sentido. "Viaje al País de los Blancos" está basada en una extraordinaria historia real de superación y amor en la que la bondad de las personas prevalece en un mundo hostil.

Ousman Umar lo explica con sus palabras: "Ver mi historia convertida en película es un sueño que trasciende lo personal: es la voz de miles de jóvenes que, como yo, emprenden viajes imposibles en busca de oportunidades. Este proyecto no solo visibiliza nuestra resiliencia, sino que invita al mundo a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza. Es un llamamiento al mundo entero a acompañarnos en nuestra misión de: alimentar mentes en origen, mediando la educación digital. Es decir, la solución de la migración forzada pasa por crear oportunidades de trabajo en origen, tal como lo hacemos a través de los proyectos de ‘Nasco Foundation’".

Para Dani Sancho, "dirigir Viaje al País de los Blancos está siendo mucho más que hacer una película: ha sido sumergirme en una historia real que interpela, conmueve y emociona. Un viaje físico y emocional entre Ghana y España. Durante años he acompañado a Ousman Umar para entender no solo sus orígenes y recorrido migratorio, sino también la culpa, la esperanza y la fuerza incansable que lo impulsa a ayudar a los demás. Esta película nace del deseo profundo de contar con verdad una realidad que a menudo no conocemos —o no queremos ver”.

Según Jaime Ortiz de Artiñano, la película "refleja el compromiso de Atresmedia Cine con un cine que emociona, que interpela y que conecta con el público desde historias reales, con temáticas actuales y complejas. La historia de Ousman Umar nos da un ejemplo luminoso y esperanzador de cómo el bien puede prevalecer sobre el mal, sin huir de la dura realidad por la que pasan miles de personas que emigran desde África e intentan buscar un futuro en Europa. Desde luego, el viaje de esta película, con Ousman, Dani Sancho, Guillem Clua y Mundo Cero, está siendo una experiencia maravillosa que estamos deseando compartir con los espectadores en los cines".

Ibon Cormenzana explica su punto de vista: “Empezar el rodaje de esta película supone dar forma a una historia que conecta profundamente con mis inquietudes personales y creativas. 'Viaje al país de los blancos' es una historia real que conmueve, sacude y, sobre todo, inspira. Cuando conocí la historia de Ousman Umar enseguida tuve ganas de conocerle. Poder llevar a la gran pantalla su recorrido vital es una enorme responsabilidad y también un privilegio.

Su testimonio no solo refleja el drama de la migración, sino también una poderosa historia de superación, dignidad y transformación. Desde Mundo Cero Crea creemos en el poder del cine para generar impacto y conciencia social, y esta película encarna plenamente esa misión. Con este proyecto, no solo apostamos por un cine de autor comprometido, sino por dar voz a nuevas miradas que desafían y enriquecen nuestra manera de ver el mundo. Estoy muy ilusionado con el equipo que hemos reunido y con la oportunidad de dar vida a este proyecto con tanto significado”.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. Atresmedia Cine lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de Atresmedia Cine abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con premios Goya a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. Atresmedia Cine también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

En 2024 lideraron la taquilla del cine español con más de 40 millones de euros de recaudación y más de 6 millones de espectadores. Las tres películas más taquilleras del año contaron con la participación de Atresmedia Cine: Padre no hay más que uno 4 de Santiago Segura, La infiltrada de Arantxa Echevarría y Buffalo Kids de Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha. También estrenaron éxitos como Casa en llamas de Dani de la Orden y La familia Benetón de Joaquín Mazón. Los últimos estrenos de la productora también han logrado gran reconocimiento, ganando 5 Premios Goya, 8 Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 6 Premios Platino, 4 Premios Feroz, 3 Premios Forqué, 3 Premis Gaudí, 2 Premios de la Unión de Actores y Actrices y un Premio ALMA.