Alain Delon: los hijos recrudecen la batalla por la herencia

Con un patrimonio que podría ascender a 200 millones de euros, propiedades, derechos de imagen, obras de arte y una empresa familiar, la herencia de Alain Delon ha desintegrado aún más al clan. La disputa legal por el reparto desigual y las dudas sobre la lucidez del actor al modificar su testamento en los últimos años mantiene a sus tres hijos enzarzados en una batalla judicial y mediática de difícil solución.

La ley francesa impide desheredar completamente a los hijos, pero permite hacer repartos desiguales,, como en este caso, donde la mayor parte del patrimonio corresponde a su hija Anouchka, incluido el control del 51% de la empresa que gestiona los derechos de imagen del actor.

Dudan de su lucidez

El hijo menor, Alain-Fabien, ha solicitado la anulación del testamento de 2022, alegando que el actor no tenía la capacidad mental necesaria cuando lo modificó, tras un accidente cerebrovascular sufrido en 2019. Además, busca que se anule la donación hecha en 2023 a Anouchka, quien pasó a controlar la mayoría de los derechos de imagen y un amplio porcentaje de bienes y acciones de la empresa familiar.

En testamentos anteriores, el reparto era más igualitario. El documento impugnado otorga un 50% a Anouchka y un 25% a cada uno de los hermanos. La disputa ha reavivado tensiones familiares previas y se centra en la salud mental de Delon en el momento de modificar el testamento.

Alain Delon con su hija Anouchka Gtres

Si hace unos días, Alain-Fabien anunciaba que demandaría a su hermana Anouchka y a los albaceas de la herencia de Alain Delon para que se anulen los documentos, este sábado 6 de septiembre, "Paris Match" ha revelado nueva información sobre el caso.

La justicia suiza se había declarado incompetente para tramitar la demanda civil de Anthony y Alain-Fabien , pero ahora han cambiado las tornas. Según información de la revista, la demanda de los dos hermanos contra Christophe Ayela, uno de los tres albaceas del testamento de su padre, ha sido finalmente admitida a trámite en apelación.

Alain-Fabien Delon, durante la presentación de «Miss Dior» en el Grand Palais de París larazon

Los dos hijos del galán francés le acusan de conflicto de intereses debido a su relación con su hermana Anouchka y de querer que ellos solos paguen el impuesto de sucesiones. Denuncian también honorarios excesivos, un bloqueo en el proceso sucesorio y una propensión a la notoriedad inquietante en un albacea que se supone debería actuar con discreción.

En su decisión, el tribunal condenó a Christophe Ayela al pago de las costas de la apelación y una cantidad equivalente en costas legales. El caso debe remitirse ahora al Juzgado de Paz suizo, que examinará el fondo de las presuntas deficiencias del abogado. Sin embargo, aún puede apelar ante el Tribunal Federal.

Anthony Delon larazon

En su denuncia, Alain-Fabien Delon afirma que su padre fue incapaz de tomar la más mínima decisión en 2022 respecto a su herencia. Una declaración refutada por el abogado Christophe Ayela en "Paris Match": "No lo creo. Pero voy a escucharlo para entender qué le motiva realmente, qué le impulsa a oponerse de esta manera a la decisión de su padre. Estoy seguro de que encontraremos una solución que beneficie a los tres hijos". También se reunió con el abogado de Alain-Fabien para desbloquear la herencia. Un asunto familiar lejos de calmarse con este impasse legal.