Crítica de 'Golpes': Dos hombres y un destino fatal ★★★ y 1/2

Qué poco agraciada sale Sevillaen el debut del veterano guionistaRafael Cobos, qué pobretona, oscura y estrecha, porque, en efecto, esa, fea, y no la de la calle Sierpes, el barrio de Santa Cruz, la calle Betis (aunque creo que rodaron en Triana) o la Plaza de España es el marco perfecto para desarrollar este thriller dramático de fuertes y modernizadas aspiraciones quinquis (en ese sentido, la pareja de Migueli parece recién extraída de una película del tipo «Perras callejeras» o «Yo, el Vaquilla») ambientado en unos años 80 sin Movida, sin hombreras ni Radio Futura, pero con flamenquito de fondo, robos casi cada día, con marginados y mucho extrarradio y mucha señora sola que alquila una habitación roñosa en su propia casa para sacarse unos duros.

Esta es la historia de dos hombres marcados por la muerte de un padre a tiros cuando ambos eran solo unos niños. El uno, Migueli (Jesús Carroza), se ha convertido en un delincuente de pocos vuelos que acaba de salir de prisión pero, aunque está decidido a olvidar los errores del pasado, necesita dinero, mucho dinero, y rápido, para cerrar una vieja herida que aún supura bajo las tierras de un vecino. El otro, Sabino (Luis Tosar), el envés, es un duro policía de «la vieja escuela» que pide la jubilación anticipada para intentar recomponer un matrimonio definitivamente descompuesto desde un piso que pretende comprar en la costa portuguesa, lo que los superiores le facilitarán únicamente si detiene antes a Migueli, que en pocos días ha protagonizado junto a su antigua banda y una joven dispuesta a todo por él varios atracos a bancos y joyerías.

El dilema está sobre la mesa, y mientras Migueli y Sabino para acercar posturas y recordar el cariño que los unió, el asalto a los visitantes de un casino dinamita la acción y los planta cara a cara. Una puesta de largo madura, realista (de hecho, la cinta incluye en determinados momentos imágenes documentales filmadas en Super-8 y 16), sobre «la otra» Transición española, y un filme que no puede evitar cierto halo de fatalista tristeza y orfandad. Tosar y Carroza, son, en buena parte, los «culpables» de ello. Gracias.

Lo mejor: La ambientación está muy bien conseguida, y su pareja protagonista

Lo peor: Echamos en falta saber algo más sobre por qué la mujer del policía lo abandona