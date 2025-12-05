Crítica de 'La tierra de Amira': La tierra nos hará libres ★★★

En algún punto inconcreto de esa España que sigue vaciándose, Justino, un viudo de pocas palabras, vive solo en su finca cultivando un pequeño huerto, y, de vez en cuando, recibe la visita de Araceli, su hermana, que intenta romper ese aislamiento con el que Justino parece que es más o menos feliz. Pero todo cambia cuando atropella accidentalmente a Amira, una temporera marroquí ilegal que pierde el trabajo por ello en el campo del cacique del pueblo (tan xenófobo y machista como pueden imaginar). Ante la insistencia de Araceli, Justino debe acogerla en casa hasta que se recupere.

Todo los separa, el idioma, la religión, la edad, hasta los gustos gastronómicos, y, sin embargo, paulatinamente esa convivencia forzada va dando paso al entendimiento. El primer e irregular largo de Roberto Jiménez se trata de un drama social con un claro mensaje conciliador. Porque en la tierra, cuando es fértil y bien tratada, todo germina, hasta el respeto y la compasión.

Lo mejor: Su fotografía y un reparto excelente, incluidos también los secundarios.

Lo peor: La paciencia infinita que caracteriza al personaje de Manu a veces es poco creíble.