Crítica de 'Playa de lobos': Dani Rovira, entre animales ★★★

Si combinan en la misma coctelera dos filmes buenísimos, «La huella» (Joseph L. Mankiewicz, 1972) y «Extraños en un tren» (Alfred Hitchcock, 1951), tendrán como resultado final de tamaño copazo, bueno, más o menos, el segundo largometraje del también director , intérprete y guionista Javier Veiga. Que ha conseguido, y es un punto, teatralizar esta historia en un espacio abierto, pero que muy abierto, junto al mar.

Manu (Daniel Rovira, que se esfuerza, y bastante, y en cada película más) es el empleado de un chiringuito de playa en Fuerteventura que, harto ya de otro día playero en plenas Navidades, se enfrenta a Klaus, un misterioso turista que se niega a abandonar la última tumbona que le queda por recoger. Pasan las horas, el tipo misterioso de la barba y los comentarios hirientes no acepta levantarse, y, entonces, comienza la pesadilla.

Porque Klaus, que dice ser un argentino criado en un pueblo sueco, parece no estar allí por casualidad, ni tampoco es quien dice. Y después de algunos combinados con alcohol que da la impresión combinar como un tiro, Klaus le hace a Manu una propuesta perturbadora que este no sabe si aceptar o no. Todo ello entrecruzado con momentos como el número musical de Rovira o el de los lugareños con máscaras de lobos ensayando los carnavales. Qué rara, y estimable, es la propuesta de Veiga.

Lo peor: Un misterioso y aborrecible Guillermo Francella en un papel de narices.

Lo mejor: La paciencia infinita que caracteriza al personaje de Manu a veces es poco creíble.